Военного, отвечавшего за охрану Мадуро, отправили в отставку в Венесуэле

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес отстранила от должности генерал-майора Хавьера Маркано Табата, который отвечал за подразделение охраны президента Николаса Мадуро. На его место Родригес назначила генерала Густаво Гонсалеса Лопеса.

По данным национальных СМИ, по распоряжению Родригес Табата был освобожден от должности из-за отсутствия надлежащих мер безопасности во время военного вмешательства США.

Родригес назначила генерала Лопеса командующим Почетной гвардией президента, а также главой Главного управления военной контрразведки (DGCIM).

Министр коммуникаций Фредди Наньес сообщил в социальных сетях, что Лопес сменил Табату на этих должностях.

По словам Наньеса, данные назначения стали частью процесса институционального укрепления и преемственности, направленного на обеспечение безопасности граждан.

По данным местных СМИ, данное кадровое решение имеет ключевое значение с точки зрения баланса сил в Венесуэле.

После задержания Мадуро Соединенными Штатами Совет безопасности страны проходит процесс реорганизации, а в высших эшелонах командования проводятся существенные изменения.

Обозреватели отмечают, что временный президент Родригес стремится как укрепить собственную власть, так и установить полный контроль над силовым аппаратом внутри страны.

Кто такой генерал Лопес?

Назначенный Дельси Родригес генерал Густаво Гонсалес Лопес в 2019–2024 годах возглавлял Службу разведки Венесуэлы (SEBIN). Ранее он занимал пост министра внутренних дел и юстиции, а также входил в число ключевых силовых фигур в системе власти Николаса Мадуро.

Лопес считается одним из наиболее влиятельных представителей силового блока страны. Его возвращение на высокую должность вызвало широкий резонанс как внутри Венесуэлы, так и за ее пределами.

В период руководства SEBIN деятельность Лопеса неоднократно подвергалась критике со стороны международных и правозащитных организаций. Его обвиняли в причастности к нарушениям прав человека, что стало основанием для введения санкций со стороны США и Европейского союза. Генерал Лопес также включен в санкционный список Министерства финансов США.

В результате операции были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Мадуро предстал в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле. Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке.