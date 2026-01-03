14:40, 03 Январь 2026 | GMT +5
Президент Венесуэлы с женой был захвачен и эвакуирован из страны — Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешной операции в Венесуэле. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает агентство Kazinform.
— Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны, — написал Трамп. — Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют.
Трамп анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (3 января 21:00 по времени Астаны) по операции в Венесуэле.
Ранее CBS News сообщил, что Трамп отдал приказ нанести удары по объектам Венесуэлы.