    14:40, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Венесуэлы с женой был захвачен и эвакуирован из страны — Трамп

    Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешной операции в Венесуэле. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает агентство Kazinform. 

    Трамп: дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены
    Коллаж: Kazinform /  ТАСС / cv.wikipedia.org

    — Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны, — написал Трамп. — Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют.

    Трамп анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (3 января 21:00 по времени Астаны) по операции в Венесуэле.

    Ранее CBS News сообщил, что Трамп отдал приказ нанести удары по объектам Венесуэлы.

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
