Президент Венесуэлы с женой был захвачен и эвакуирован из страны — Трамп

— Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны, — написал Трамп. — Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют.

Трамп анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (3 января 21:00 по времени Астаны) по операции в Венесуэле.

Ранее CBS News сообщил, что Трамп отдал приказ нанести удары по объектам Венесуэлы.



