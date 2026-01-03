Трамп отдал приказ нанести удары по объектам Венесуэлы — CBS News

В столице Венесуэлы, Каракасе, было слышно по меньшей мере семь взрывов. Как сообщает корреспондент Al Jazeera Люсия Ньюман, в столице Венесуэлы Каракасе слышны взрывы и поднимаются клубы дыма на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

На видеозаписи, полученной телеканалом Al Jazeera, рано утром в субботу из здания, расположенного рядом с водоемом в Каракасе, поднимались огненные шары и густой дым.

Взрыв произошел недалеко от форта Тиуна или в его окрестностях, главной военной базы в Каракасе, сообщил Ньюман.

Издание CBS News сообщает, президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, в том числе по военным.

Удары были нанесены после нескольких месяцев наращивания военного присутствия США в регионе: авианосец «USS Gerald R. Ford» и множество других военных кораблей были размещены в Карибском море.

Фото: Aljazeera

Венесуэла осудила удары США по территории страны, затронувшие гражданские и военные районы Каракаса, а также штаты Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

— Этот акт является явным нарушением Устава ООН, особенно статей 1 и 2, которые закрепляют уважение к суверенитету, юридическое равенство государств и запрет на применение силы. Такая агрессия угрожает международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском регионе, и ставит под серьезную угрозу жизни миллионов людей, — говорится в официальном заявлении Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение.

Он также распорядился о немедленном развертывании Командования по всесторонней обороне нации и Оргструктур по всесторонней обороне во всех штатах и муниципалитетах страны.

Официальный Каракас также заявил, что целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, особенно нефти и полезных ископаемых, с попыткой силой подорвать политическую независимость страны. В соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа, территории и независимости.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил в посте в социальной сети, что его страна осуждает «преступное нападение США».

— Куба осуждает и требует срочной реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу. Государственный терроризм против бравого венесуэльского народа и против нашей Америки, — заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

За последние недели США конфисковали два нефтяных танкера у берегов Венесуэлы, нанесли смертоносные удары по более чем 30 судам, которые, по словам администрации, перевозили наркотики, а также нанесли удар по тому, что президент Трамп назвал «доком, где они загружают суда наркотиками».

Администрация Трампа обвинила Мадуро в торговле наркотиками и сотрудничестве с бандами, признанными террористическими организациями, что Мадуро отрицает.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов вести переговоры с Вашингтоном о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.