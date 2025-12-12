РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Что известно о захваченном США нефтяном танкере недалеко от Венесуэлы

    США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    Что известно о захваченном США нефтяном танкере недалеко от Венесуэлы
    Кадр из видео

    США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, после нескольких месяцев обострения отношений между администрацией Трампа и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

    В среду утром в захвате участвовали силы специального назначения США и 2 вертолета, после того как судно The Skipper покинуло порт в Венесуэле.

    Миссия была запущена с борта авианосца «USS Gerald R. Ford», который находился к северу от Карибского моря в течение нескольких недель в рамках наращивания сил США в регионе.

    В операции участвовали два вертолета, 10 сотрудников Береговой охраны США и 10 морских пехотинцев — элитного подразделения по пресечению морской контрабанды, базирующегося в Чесапике, штат Вирджиния.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в четверг, что в отношении судна «в настоящее время ведется процедура конфискации».

    — В настоящее время в Соединенных Штатах работает полноценная следственная группа на суше и на судне. С членами экипажа судна проводятся опросы, изымаются все соответствующие доказательства. Судно отправится в порт США. Соединенные Штаты действительно намерены конфисковать нефть. Однако существует законный порядок конфискации этой нефти, и этот порядок будет соблюдаться, — сообщила Кэролайн Ливитт.

    Судно Skipper попало под санкции Министерства финансов США в 2022 году за предполагаемое участие в сети контрабандистов нефти.

    Согласно общедоступным данным, танкер находится под управлением нигерийской управляющей компании Thomarose Global Ventures LTD.

    Судно было спущено на воду в 2005 году под названием The Toyo. При длине 333 метра оно было одним из крупнейших танкеров в мире на момент постройки.

    Правительство Гайаны, граничащей с Венесуэлой, заявило в среду, что судно незаконно подняло флаг Гайаны, несмотря на то, что оно не было зарегистрировано в этой южноамериканской стране.

    Правительство Венесуэлы заявило, что «решительно осуждает и отвергает то, что является грабежом и актом международного пиратства».

    Ранее сообщалось, что США вводят санкции против семьи президента Венесуэлы. 

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают