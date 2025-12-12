Что известно о захваченном США нефтяном танкере недалеко от Венесуэлы

США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, после нескольких месяцев обострения отношений между администрацией Трампа и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В среду утром в захвате участвовали силы специального назначения США и 2 вертолета, после того как судно The Skipper покинуло порт в Венесуэле.

Миссия была запущена с борта авианосца «USS Gerald R. Ford», который находился к северу от Карибского моря в течение нескольких недель в рамках наращивания сил США в регионе.

В операции участвовали два вертолета, 10 сотрудников Береговой охраны США и 10 морских пехотинцев — элитного подразделения по пресечению морской контрабанды, базирующегося в Чесапике, штат Вирджиния.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в четверг, что в отношении судна «в настоящее время ведется процедура конфискации».

— В настоящее время в Соединенных Штатах работает полноценная следственная группа на суше и на судне. С членами экипажа судна проводятся опросы, изымаются все соответствующие доказательства. Судно отправится в порт США. Соединенные Штаты действительно намерены конфисковать нефть. Однако существует законный порядок конфискации этой нефти, и этот порядок будет соблюдаться, — сообщила Кэролайн Ливитт.

Судно Skipper попало под санкции Министерства финансов США в 2022 году за предполагаемое участие в сети контрабандистов нефти.

Согласно общедоступным данным, танкер находится под управлением нигерийской управляющей компании Thomarose Global Ventures LTD.

Судно было спущено на воду в 2005 году под названием The Toyo. При длине 333 метра оно было одним из крупнейших танкеров в мире на момент постройки.

Правительство Гайаны, граничащей с Венесуэлой, заявило в среду, что судно незаконно подняло флаг Гайаны, несмотря на то, что оно не было зарегистрировано в этой южноамериканской стране.

Правительство Венесуэлы заявило, что «решительно осуждает и отвергает то, что является грабежом и актом международного пиратства».

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против семьи президента Венесуэлы.