Что известно о захваченном США нефтяном танкере недалеко от Венесуэлы
США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.
США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, после нескольких месяцев обострения отношений между администрацией Трампа и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
В среду утром в захвате участвовали силы специального назначения США и 2 вертолета, после того как судно The Skipper покинуло порт в Венесуэле.
Миссия была запущена с борта авианосца «USS Gerald R. Ford», который находился к северу от Карибского моря в течение нескольких недель в рамках наращивания сил США в регионе.
В операции участвовали два вертолета, 10 сотрудников Береговой охраны США и 10 морских пехотинцев — элитного подразделения по пресечению морской контрабанды, базирующегося в Чесапике, штат Вирджиния.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в четверг, что в отношении судна «в настоящее время ведется процедура конфискации».
— В настоящее время в Соединенных Штатах работает полноценная следственная группа на суше и на судне. С членами экипажа судна проводятся опросы, изымаются все соответствующие доказательства. Судно отправится в порт США. Соединенные Штаты действительно намерены конфисковать нефть. Однако существует законный порядок конфискации этой нефти, и этот порядок будет соблюдаться, — сообщила Кэролайн Ливитт.
Судно Skipper попало под санкции Министерства финансов США в 2022 году за предполагаемое участие в сети контрабандистов нефти.
Согласно общедоступным данным, танкер находится под управлением нигерийской управляющей компании Thomarose Global Ventures LTD.
Судно было спущено на воду в 2005 году под названием The Toyo. При длине 333 метра оно было одним из крупнейших танкеров в мире на момент постройки.
Правительство Гайаны, граничащей с Венесуэлой, заявило в среду, что судно незаконно подняло флаг Гайаны, несмотря на то, что оно не было зарегистрировано в этой южноамериканской стране.
Правительство Венесуэлы заявило, что «решительно осуждает и отвергает то, что является грабежом и актом международного пиратства».
Ранее сообщалось, что США вводят санкции против семьи президента Венесуэлы.