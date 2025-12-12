США вводят санкции против семьи президента Венесуэлы

Санкции направлены против трех племянников жены Мадуро и шести судоходных компаний, которые владеют судами, перевозящими венесуэльскую нефть.

Кроме того, администрация Трампа добивается законного права конфисковать нефть с танкера Skipper, на борт которого в среду в международных водах недалеко от Венесуэлы поднялись американские военные и завладели им.

Действия правительства США на этой неделе, скорее всего, приведут к сокращению числа танкеров, готовых перевозить нефть из Венесуэлы. Однако это не оказало существенного влияния на цены на нефть, которые в США остались на уровне около 58 долларов за баррель. Рынок не обеспокоен, поскольку Венесуэла добывает мало нефти, менее 1% от мирового потребления.

Ранее сообщалось, что в американские вооруженные силы захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.