    12:18, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    США вводят санкции против семьи президента Венесуэлы

    США ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы и членов семьи президента Николаса Мадуро, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Фото: wisevoter.com

    Санкции направлены против трех племянников жены Мадуро и шести судоходных компаний, которые владеют судами, перевозящими венесуэльскую нефть.

    Кроме того, администрация Трампа добивается законного права конфисковать нефть с танкера Skipper, на борт которого в среду в международных водах недалеко от Венесуэлы поднялись американские военные и завладели им.

    Действия правительства США на этой неделе, скорее всего, приведут к сокращению числа танкеров, готовых перевозить нефть из Венесуэлы. Однако это не оказало существенного влияния на цены на нефть, которые в США остались на уровне около 58 долларов за баррель. Рынок не обеспокоен, поскольку Венесуэла добывает мало нефти, менее 1% от мирового потребления.

    Ранее сообщалось, что в американские вооруженные силы захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

