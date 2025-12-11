США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

— Как вы, вероятно, знаете, мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы. Большой танкер, очень большой, на самом деле самый большой из всех, что мы захватывали, — сообщил Дональд Трамп.

Трамп не стал вдаваться в подробности конфискации и дальнейших планов в отношении захваченной нефти. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что танкер использовался для транспортировки подпадающей под санкции нефти.

— Этот захват, завершенный у берегов Венесуэлы, был проведен безопасно, и наше расследование совместно с Министерством внутренней безопасности, направленное на предотвращение транспортировки нефти, подпадающей под санкции, продолжается, — сообщила Генеральный прокурор Пэм Бонди в своем посте в X.

На видео, опубликованном в посте Бонди видно, как военные США, предположительно сотрудники береговой охраны, спускаются по канату с вертолета, который зависает в нескольких метрах над палубой танкера, а затем заходят в корабль.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Как передает DW, Венесуэла осудила штурм танкера у ее берегов.

В заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы этот инцидент охарактеризован как «наглый грабеж и акт международного пиратства».

— Теперь становятся ясны истинные причины продолжающейся агрессии против Венесуэлы. Дело не в миграции. Дело не в наркоторговле. Дело не в демократии. Дело не в правах человека. Дело всегда в наших природных ресурсах, нашей нефти, нашей энергии, в ресурсах, которые принадлежат исключительно народу Венесуэлы, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство США признало венесуэльский «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидером этой группировки.