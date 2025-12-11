РУ
    10:10, 11 Декабрь 2025

    США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

    Американские вооруженные силы захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщил президент США Дональд Трамп, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: report.az

    — Как вы, вероятно, знаете, мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы. Большой танкер, очень большой, на самом деле самый большой из всех, что мы захватывали, — сообщил Дональд Трамп.

    Трамп не стал вдаваться в подробности конфискации и дальнейших планов в отношении захваченной нефти. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что танкер использовался для транспортировки подпадающей под санкции нефти.

    — Этот захват, завершенный у берегов Венесуэлы, был проведен безопасно, и наше расследование совместно с Министерством внутренней безопасности, направленное на предотвращение транспортировки нефти, подпадающей под санкции, продолжается, — сообщила Генеральный прокурор Пэм Бонди в своем посте в X.

    На видео, опубликованном в посте Бонди видно, как военные США, предположительно сотрудники береговой охраны, спускаются по канату с вертолета, который зависает в нескольких метрах над палубой танкера, а затем заходят в корабль.

    Как передает DW, Венесуэла осудила штурм танкера у ее берегов. 

    В заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы этот инцидент охарактеризован как «наглый грабеж и акт международного пиратства».

    — Теперь становятся ясны истинные причины продолжающейся агрессии против Венесуэлы. Дело не в миграции. Дело не в наркоторговле. Дело не в демократии. Дело не в правах человека. Дело всегда в наших природных ресурсах, нашей нефти, нашей энергии, в ресурсах, которые принадлежат исключительно народу Венесуэлы, — говорится в заявлении ведомства. 

    Ранее сообщалось, что правительство США признало венесуэльский «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидером этой группировки.

