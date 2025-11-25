США считают президента Венесуэлы лидером террористической организации

Перед тем как объявить о включении группировки в санкционный список, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что она «несет ответственность за террористическое насилие…, а также за незаконный ввоз наркотиков в США и Европу».

США считают президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидером этой группировки. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что официальное признание «Картеля де лос Солес» террористической организацией даст «Соединенным Штатам целый ряд новых возможностей» для расследования предполагаемых преступлений Мадуро.

В заявлении, опубликованном в понедельник, правительство Мадуро сообщило, что оно «категорически отвергает новую и нелепую выдумку», согласно которой «несуществующий Картель де лос Солес является террористической организацией. Таким образом, повторяется позорная и гнусная ложь, призванная оправдать незаконное вторжение в Венесуэлу в классическом американском формате смены режима».

В традиционном понимании «The Cartel de los Soles» (Картель Солнца) — это не латиноамериканский наркокартель как Картель Синалоа или Картель нового поколения Халиско.

Символ «Солнца» — это знак отличия, который десятилетиями украшал форму высокопоставленных венесуэльских военных.

Фото: Википедия

Впервые этот термин был использован в 2020 году для обозначения предполагаемой организации по незаконному обороту наркотиков, возглавляемой Мадуро, когда Министерство юстиции США при первой администрации президента Трампа объявило о предъявлении обвинений лидеру Венесуэлы и членам его ближайшего окружения в наркотерроризме и других преступлениях.

Некоторые аналитики считают, что определение «Картель де лос Солес» как единой организации является ошибочным.

— Это не группа, это не та группа, членами которой люди могли бы себя считать. У них нет регулярных встреч. У них нет иерархии, — сообщил директор по надзору за обороной в аналитическом центре «Washington Office on Latin America» Адам Айзексон.

Издание InSight Crime отмечает, что «Это не иерархическая или идеологическая группа. Ее структура представляет собой разрозненную сеть ячеек, встроенные в основные военные подразделения Венесуэлы: армию, флот, военно-воздушные силы и национальную гвардию, от низших до высших чинов».

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил переговоры с президентом Венесуэлы.