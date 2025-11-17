Трамп не исключил переговоры с президентом Венесуэлы
США намерены признать «Картеля де лос Солес», который по утверждению администрации Трампа возглавляет президент Венесуэлы, иностранной террористической организацией, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье вечером. Решение о признании «Картеля де лос Солес» иностранной террористической организацией вступит в силу 24 ноября. Госсекретарь США заявил, что картель возглавляют президент Венесуэлы Николас Мадуро и «другие высокопоставленные лица нелегитимного режима Мадуро».
В воскресенье вечером президент Дональд Трамп сообщил: «Возможно, мы проведем переговоры с Мадуро, и посмотрим, чем они закончатся. Они хотели поговорить».
США считают, что Мадуро связан с вооруженными преступными группировками, которые занимаются контрабандой наркотиков в США. Президент Венесуэлы отверг эти обвинения. За последние два месяца вооруженные силы США нанесли удары по 22 судам, которые, по их утверждению, перевозили наркотики из Южной Америки в США, в результате которых погибли по меньшей мере 83 человека.
Заявления американских политиков были сделаны после того, как авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» вошла в Карибское море. Как сообщили в Южном командовании Минобороны США, на борту авианосца находятся более 4000 моряков и десятки тактических самолетов.
В свою очередь, во вторник Венесуэла объявила о начале масштабных военных учений по всей стране, в которых, по некоторым данным, примут участие около 200 000 военнослужащих.
