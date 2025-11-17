Трамп не исключил переговоры с президентом Венесуэлы

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье вечером. Решение о признании «Картеля де лос Солес» иностранной террористической организацией вступит в силу 24 ноября. Госсекретарь США заявил, что картель возглавляют президент Венесуэлы Николас Мадуро и «другие высокопоставленные лица нелегитимного режима Мадуро».

В воскресенье вечером президент Дональд Трамп сообщил: «Возможно, мы проведем переговоры с Мадуро, и посмотрим, чем они закончатся. Они хотели поговорить».

США считают, что Мадуро связан с вооруженными преступными группировками, которые занимаются контрабандой наркотиков в США. Президент Венесуэлы отверг эти обвинения. За последние два месяца вооруженные силы США нанесли удары по 22 судам, которые, по их утверждению, перевозили наркотики из Южной Америки в США, в результате которых погибли по меньшей мере 83 человека.

Заявления американских политиков были сделаны после того, как авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» вошла в Карибское море. Как сообщили в Южном командовании Минобороны США, на борту авианосца находятся более 4000 моряков и десятки тактических самолетов.

В свою очередь, во вторник Венесуэла объявила о начале масштабных военных учений по всей стране, в которых, по некоторым данным, примут участие около 200 000 военнослужащих.

О возможных сценариях развития Карибского кризиса и его влияния на Казахстан читайте здесь.