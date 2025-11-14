Карибский кризис: что ждет Венесуэлу

Политика и экономическая ситуация Венесуэлы

Развитие ситуации вокруг Венесуэлы, очень похоже, подходит к некой решающей стадии. Причем, дело здесь не столько в том, что около ее границ все более активно происходит наращивание военных сил США. 11 ноября в Карибское море прибыл новейший авианосец «Джеральд Форд», что кардинально усиливает военно-воздушную мощь группировки, которую Вашингтон собирает последние несколько месяцев у берегов Венесуэлы. Скорее главный момент связан с личностью президента Дональда Трампа, который может пойти на самые разные способы давления на оппонента, если он поставил себе такую задачу. Вопрос в том, чего он хочет в итоге добиться.

Это ставит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в непростую ситуацию. Хотя он выстроил весьма эффективную систему обеспечения своей власти в стране, несмотря на массовые протесты оппозиции, даже на попытки переворотов и очевидную непопулярность в стране. В марте 2024 года он в третий раз стал президентом при серьезной критике в отношении справедливости выборов. Так, появлялись результаты опросов, в которых Мадуро набрал 18% голосов при том, что его тогдашний оппонент Эдмундо Уррутия получил 50%.

В любом случае при власти Мадуро, который получил власть от своего предшественника яркого популиста Уго Чавеса, Венесуэла сильно изменилась и экономически, и политически. Страна находится в серьезном экономическом кризисе. При том, что Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти в мире, 300 млрд. баррелей, что больше, чем у Саудовской Аравии. Тем не менее, инфляция в 2025 году, по данным МВФ, достигнет 270%. А в следующем году - целых 680%. В то время как национальная валюта боливар за год обесценилась на 400%.

Нефтяной рынок страны

Понятно, что Венесуэла находится под санкциями, и ее экспорт нефти ограничен. В то же время в 2024 году Венесуэла экспортировала 1 млн. баррелей нефти в сутки. Это было возможно благодаря послаблениям, которые США сделали в 2022 году, разрешив компании Chevron экспортировать нефть на американские заводы. Технологии последних как раз рассчитаны на переработку тяжелой венесуэльской нефти.

Фото: tsargrad.tv

Но в 2025 году американская компания потеряла право на импорт нефти из Венесуэлы. Однако летом 2025 года США выдали Chevron ограниченную лицензию, позволяющую возобновить деятельность в Венесуэле, но при этом запретили платить правительству Мадуро. Не совсем понятно, как Chevron решил этот сложный вопрос. Однако экспорт из Венесуэлы все равно происходит и достиг в 1 млн. баррелей в сентябре 2025 года.

Очевидно, что это связано с механизмами обхода санкций с помощью танкеров теневого флота, использования посредников. Венесуэла активно поставляет нефть в Китай, Индию, Малайзию и на Кубу. Последние поставки со времен Чавеса осуществлялись по льготным ценам, иногда в кредит, с целью поддержки дружественных режимов в бассейне Карибского моря в рамках специальной программы Petrocaribe.

В любом случае миллион баррелей в день не так мало. Но экономическая политика в Венесуэле основывается на лево-популистских взглядах. Это не совсем социализм в формате того, что существует на Кубе, но уже очень похоже. Тот же Чавес весьма оригинально пытался решить вопрос с инфляцией, направив армию в магазины и заставив торговцев бытовой техникой и радиоэлектроникой продавать продукцию за 10% от стоимости.

Национализация очень часто используется властями Венесуэлы под лозунгами борьбы за социальную справедливость. Однако в национализированной государственной нефтяной компании PDSVA крайне неэффективное управление, которое усугубляется отсутствием доступа к современным технологиям и оборудованию в связи с санкциями. Вообще неэффективность и коррупция в государственном управлении являются важной причиной экономических проблем Венесуэлы.

Кроме того, при Чавесе же были созданы системы распределения продовольствия и товаров первой необходимости для социально уязвимых слоев населения. В целом в политике Венесуэлы при Чавесе и потом Мадуро было много популизма, что является частью политики поддержания относительной популярности нынешних властей. В любом случае экономический кризис стал следствием лево-популистской политики сначала Чавеса, затем Мадуро. По ее итогам, Венесуэлу за последние 10 лет покинуло 7,8 млн. человек.

Какие цели преследует Трамп

В нынешней ситуации возникает сразу несколько вопросов. В первую очередь, зачем Трамп пошел на такое обострение отношений с Венесуэлой. Другой вопрос, почему он это сделал именно сейчас, когда идут такие сложные процессы с нефтью, особенно на фоне санкций против России? Критики этого решения говорят, что в случае военного удара по Венесуэле с мирового рынка может уйти весь ее экспорт в 1 млн. баррелей, что приведет к сокращению предложения и росту цен на нефть.

Фото: 1lurer.am

Для Трампа это выглядит не слишком выгодным с учетом того, что он предпочитает низкие цены на нефть. В первую очередь потому, что ему нужно дешевое топливо в США, что важно для американских потребителей. Но также потому, что он проводит политику давления на Россию. Для этого, собственно, им и вводились санкции против российских нефтяных компаний.

В такой ситуации было бы логичнее не торопиться и, к примеру, не заниматься Венесуэлой, пока он добьется каких-то результатов на других направлениях. Но Трамп фактически занимается всем и сразу. Кто-то скажет, что он не слишком ответственный политик, рискует, где только может. Другие возразят, что это - комплексная политика.

Трамп оказывает давление на всех возможных направлениях с тем, чтобы где-то получить результат, после чего можно предъявить его, конечно, не Нобелевскому комитету, а участникам следующей проблемной ситуации, которой он намерен заниматься. Поэтому он так часто говорит о многих войнах, которые он завершил. В случае с Венесуэлой никто до него в США не мог добиться результата, потому что не был готов на максимально жесткие меры против ее властей. Если Трамп добьется результата, это будет еще один аргумент в его личную копилку, где он собирает доказательства для своего статуса, как самого мощного президента в истории и не только Америки.

Поэтому он и занялся Венесуэлой как раз тогда, когда вроде бы не слишком подходящий для этого момент. Потому что Трамп угрожает весьма значительной стране с 28 млн. населения и внушительной армией. Если ему не удастся добиться в Венесуэле быстрого результата, и конфликт затянется, то это может стать еще одной войной для США, хотя Трамп обещал, что этого не будет. Если учесть, что он шел на выборы под лозунгами изоляционизма, то это может теоретически еще больше снизить его популярность среди сторонников этого идеологического направления в американской политике.

Исторический контекст американских интервенций

Здесь надо учитывать, что у США было много примеров интервенций в страны Латинской Америки для реализации своих интересов, но это было в XIX – начале XX века. Возможная операция против Венесуэлы явно отличается даже от сравнительно недавних подобных случаев из истории конца XX века. В 1983 году США вторглись в Гренаду и свергли местное левое движение во главе с Морисом Бишопом, которое ранее подписало соглашения с СССР и Кубой. В декабре 1989 года они вторглись в Панаму и военным путем свергли власть генерала Мануэля Норьеги, который был обвинен в фальсификации выборов и торговле наркотиками.

В обоих случаях военная операция не представляла больших сложностей, армия Гренады была миниатюрной в 1300 человек, а у Панамы было 12 тыс. военных, но они были сравнительно быстро разбиты. Однако вооруженные силы Венесуэлы представляет более серьезную силу примерно в 140 тыс. солдат, включая национальную гвардию. Есть еще боливарианская народная милиция. Формально в ней больше трех миллионов человек. Понятно, что их боевые качества весьма сомнительные, но если у них будет пусть стрелковое оружие, то война по свержению Мадуро может затянуться.

Фото: Miguel Gutiérrez / TASS

Военный потенциал Венесуэлы

При этом у Венесуэлы есть боевая авиация, которая состоит из американских F-16 (12) и российских Cу-30 (23). Правда, неизвестно их техническое состояние. Кроме того, Венесуэла располагает противокорабельными ракетами российского, итальянского и иранского производства. Среди них выделяется российская ракета X-31 дальностью в 1600 километров, которую можно запускать с Су-30, а также береговые ракетные комплексы с ракетами «Оникс».

Теоретически это весьма внушительная военная сила с учетом того, что США будут главным образом опираться на военно-морской флот. Но вопрос заключается в том, что для всех этих ракет нужны средства разведки на большом расстоянии и целеуказания. К тому же, у США традиционно сильная противоракетная оборона морских соединений, особенно сильная она у авианосных групп таких, как у «Джеральда Форда». Один эсминец типа «Арли Берк» может нести до 74 ракет ПВО. В авианосной группе таких три. К этому стоит добавить те корабли, которые уже развернуты в Карибском море.

Так что флот США легко справится с ВВС и ПВО Венесуэлы. Но большой вопрос, что будет потом? Если речь идет о свержении Мадуро силами американской армии, как это было в Панаме, тогда потребуется высадка на территорию Венесуэлы многих солдат и техники. Здесь сложно будет обойтись только специальными войсками. Если же речь будет идти только об ударах с воздуха, то для отстранения от власти Мадуро этого явно недостаточно. Тем более, что он опирается в своей деятельности на армию и у него есть поддержка некоторой части общественности.

Конечно, мы можем чего-то не знать. Возможно, что Трамп создает общий негативный фон для Мадуро, вынуждая либо его самого, либо его окружение принять непопулярные решения. Таким образом он может вынуждать его на сделку, уже были сообщения, что якобы Мадуро готов договориться. Но может так случиться, что военные могут взять власть в свои руки. К примеру, в Парагвае был такой диктатор Стресснер, в 1989 году его свергли военные во главе с его другом и родственником Андресом Родригесом.

Последствия для Казахстана и глобального рынка нефти

В этой истории есть одна интересная особенность. США сейчас оказывают санкционное давление сразу на три крупные нефтедобывающие страны – Венесуэлу, Иран и Россию. Но при этом на мировом рынке нефти нет особого ажиотажа. Предложение все равно пока превышает спрос. В том числе за счет той нефти, которую эти три страны продают, обходя санкции.

Конечно, если бы они договорились и убрали с рынка свои объемы нефти, кризис был бы неминуем. Примерно так, как это было после арабо-израильской войны 1973 года, когда арабские производители нефти объявили нефтяной бойкот Западу. Но Венесуэле, Ирану и России сложно договориться, тем более, отказаться на какое-то время от нефтяных средств. Это было бы слишком болезненно, тем более что они не могут рассчитывать на кредит, который доступен тем, кто не находится под санкциями.

Фото: Midjourney

Можно предположить, что Трамп ведет игру за то, кто из этих трех стран раньше уступит. Потому что этот первый, условно моргнувший в геополитической игре в гляделки, получит все преимущества от выхода на мировой рынок, а его элиты станут существенно успешнее. Если присмотреться внимательно, то первый кандидат на это как раз Венесуэла. Тем более, что здесь есть готовый кандидат Мария Мачадо, новый лауреат Нобелевской премии мира, которая посвятила ее Трампу. К тому же, в истории Латинской Америки такие перемены вполне типичны и происходили неоднократно.

Про Трампа часто говорят, что он непредсказуем и амбициозен. Но все-таки он довольно часто добивается своего, а потом опирается на достигнутый результат и следует дальше. Если у него это получится в Венесуэле, он добавит ее богатейшие запасы нефти к мировому рынку. С западными технологиями они смогут серьезно увеличить производство. Значит, предложение нефти на рынке еще вырастет.

Конечно, это вызов для любой нефтедобывающей страны, в том числе Казахстана. В наши дни нельзя откладывать все на потом, нужно быть готовым сейчас. Никто не знает, каким будет спрос на нефть через несколько лет, и какое место на рынке будут занимать сегодняшние игроки.

