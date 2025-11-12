Венесуэла объявила мобилизацию на фоне наращивания присутствия США
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о мобилизации 200 тыс. военнослужащих в стране в связи с усилением военной активности США в Карибском регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Лопес отметил, что мобилизация 200 тыс. военных направлена на подготовку к угрозам, с которыми сталкивается страна, и является частью новых учений.
— Мир в Карибах находится под угрозой из-за лжи, придуманной Государственным департаментом США. Они продолжат свою ложь, непоследовательность и злобные атаки против Венесуэлы. С нашей стороны будет больше работы, больше единства и больше любви к родине, — сказал глава ведомства, критикуя военную активность США в Карибском регионе.
По данным национальных СМИ, мобилизация по всей стране продлится два дня, после чего будет проведена новая оценка ситуации.
Тем временем председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (АН) Хорхе Родригес в ходе прямой трансляции на государственном телеканале VTV, не называя имен, выразил протест в адрес США. Он подчеркнул, что Закон о командовании всеобъемлющей национальной обороны вступит в силу после публикации в Официальном вестнике.
— Мы одобряем новый закон, он устанавливает порядок развертывания войск, выполнение приказов, организацию военной мобильности и, что наиболее важно, новую концепцию обороны, основанную на сотрудничестве между народом и Вооруженными силами, — заявил Родригес.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.
Напомним, американская авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в Карибское море в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает три варианта силовых операций в Венесуэле. Однако, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.
