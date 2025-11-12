РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:17, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Венесуэла объявила мобилизацию на фоне наращивания присутствия США

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о мобилизации 200 тыс. военнослужащих в стране в связи с усилением военной активности США в Карибском регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Венесуэла объявила мобилизацию на фоне наращивания присутствия США
    Фото: Anadolu

    В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Лопес отметил, что мобилизация 200 тыс. военных направлена на подготовку к угрозам, с которыми сталкивается страна, и является частью новых учений.

    — Мир в Карибах находится под угрозой из-за лжи, придуманной Государственным департаментом США. Они продолжат свою ложь, непоследовательность и злобные атаки против Венесуэлы. С нашей стороны будет больше работы, больше единства и больше любви к родине, — сказал глава ведомства, критикуя военную активность США в Карибском регионе.

    По данным национальных СМИ, мобилизация по всей стране продлится два дня, после чего будет проведена новая оценка ситуации.

    Тем временем председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (АН) Хорхе Родригес в ходе прямой трансляции на государственном телеканале VTV, не называя имен, выразил протест в адрес США. Он подчеркнул, что Закон о командовании всеобъемлющей национальной обороны вступит в силу после публикации в Официальном вестнике.

    — Мы одобряем новый закон, он устанавливает порядок развертывания войск, выполнение приказов, организацию военной мобильности и, что наиболее важно, новую концепцию обороны, основанную на сотрудничестве между народом и Вооруженными силами, — заявил Родригес.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu. 

    Напомним, американская авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в Карибское море в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.

    Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает три варианта силовых операций в Венесуэле. Однако, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.

    Мы также писали, что Посол Венесуэлы заявила о том, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
