Белый дом рассматривает три варианта силовых операций в Венесуэле

Как сообщила агентству газета The New York Times, первый вариант предполагает нанесение авиационных ударов по военным объектам на территории Венесуэлы с целью ослабления поддержки Мадуро со стороны вооруженных сил.

Сторонники такого подхода полагают, что удар по военной инфраструктуре может подорвать лояльность частей и вынудить венесуэльского лидера покинуть страну.

Противники же предупреждают, что военные удары способны вызвать эффект консолидации — сплотить вокруг Мадуро как части вооруженных сил, так и значительную часть гражданского населения, и привести к непредсказуемым эскалациям конфликта.

Второй сценарий, как сообщает газета, включает высадку элитного подразделения — морских котиков — с целью захвата либо ликвидации президента Венесуэлы. Этот план подразумевает проведение точечной операции силами специального назначения, направленной непосредственно на арест или устранение руководителя государства.

Третий вариант предусматривает ввод в страну силовиков, специализирующихся на контртеррористических операциях, задача которых — захват ключевых объектов инфраструктуры: аэропортов, нефтяных месторождений и других стратегически важных предприятий.

Напомним, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.

В интервью, говоря о том, скоро ли Мадуро перестанет занимать свой нынешний пост, Трамп заявил: «Я бы сказал, да. Я так считаю, да».

В конце октября США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец. В сообщении министерства обороны США сказано, что авианосец направлен «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».

Посол Венесуэлы в Казахстане в эксклюзивном интервью агентству Kazinform заявила о том, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями.

Ранее глава Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы дал одобрение на удар по военным объектам на территории Венесуэлы.