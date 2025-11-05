Белый дом рассматривает три варианта силовых операций в Венесуэле
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных варианта проведения военной операции в Венесуэле с целью отстранения от власти лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила агентству газета The New York Times, первый вариант предполагает нанесение авиационных ударов по военным объектам на территории Венесуэлы с целью ослабления поддержки Мадуро со стороны вооруженных сил.
Сторонники такого подхода полагают, что удар по военной инфраструктуре может подорвать лояльность частей и вынудить венесуэльского лидера покинуть страну.
Противники же предупреждают, что военные удары способны вызвать эффект консолидации — сплотить вокруг Мадуро как части вооруженных сил, так и значительную часть гражданского населения, и привести к непредсказуемым эскалациям конфликта.
Второй сценарий, как сообщает газета, включает высадку элитного подразделения — морских котиков — с целью захвата либо ликвидации президента Венесуэлы. Этот план подразумевает проведение точечной операции силами специального назначения, направленной непосредственно на арест или устранение руководителя государства.
Третий вариант предусматривает ввод в страну силовиков, специализирующихся на контртеррористических операциях, задача которых — захват ключевых объектов инфраструктуры: аэропортов, нефтяных месторождений и других стратегически важных предприятий.
Напомним, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.
В интервью, говоря о том, скоро ли Мадуро перестанет занимать свой нынешний пост, Трамп заявил: «Я бы сказал, да. Я так считаю, да».
В конце октября США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец. В сообщении министерства обороны США сказано, что авианосец направлен «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».
Посол Венесуэлы в Казахстане в эксклюзивном интервью агентству Kazinform заявила о том, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями.
Ранее глава Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы дал одобрение на удар по военным объектам на территории Венесуэлы.