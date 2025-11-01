США не планируют наносить удары по Венесуэле — Трамп

— Нет, мы не собираемся, — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать территорию Венесуэлы, пишет Reuters.

Ранее издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщало, что США не исключают проведения военной операции против Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями.

В августе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком. Тогда стало известно об отправке к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, в том числе ракетного крейсера и ударной атомной подводной лодки.

В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.

