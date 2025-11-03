РУ
    11:20, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп: Дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены

    Президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены. Об этом американский лидер заявил в интервью программе CBS «60 минут», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Коллаж: Kazinform /  ТАСС / cv.wikipedia.org

    В интервью, говоря о том, скоро ли Мадуро перестанет занимать свой нынешний пост, Трамп заявил: «Я бы сказал, да. Я так считаю, да».

    С начала сентября 2025 года американские военные корабли неоднократно наносили удары по находящимся в международных водах судам, которые, по версии США, связаны с венесуэльскими наркокартелями. Одновременно США разместили у побережья Венесуэлы небольшую группу военных кораблей, обосновав это борьбой с наркоторговцами, и дислоцировали истребители на Пуэрто-Рико. Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Трампа в попытке развязать войну под надуманным предлогом.

    Напомним, в конце октября США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец. В сообщении министерства обороны США сказано, что авианосец направлен «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».

    Посол Венесуэлы в Казахстане в эксклюзивном интервью агентству Kazinform заявила о том, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями. 

    Ранее глава Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы дал одобрение на удар по военным объектам на территории Венесуэлы. 

     

     

