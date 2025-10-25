США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец

Дональд Трамп заявляет, что его армия борется с венесуэльскими картелями, поставляющими в США наркотики, но президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил его в попытке развязать войну под надуманным предлогом.

Пентагон объявил, что «Джеральд Р. Форд», новейший и самый крупный из американских авианосцев, будет направлен в распоряжение Южного командования Вооружённых сил США, к ответственности которого относится Карибское море и регионы Южной и Центральной Америки.

В сообщении американского оборонного ведомства сказано, что авианосец направляется «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».

Дональд Трамп обвиняет власти Венесуэлы в пособничестве преступникам, которые нелегально провозят наркотики в США.

Американские военные уже обстреляли десять кораблей, на которых, по их данным, находились контрабандисты.

Ранее мы писали о том, что США могут начать наземную операцию в Латинской Америке.