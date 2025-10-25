РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:55, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец

    Министерство обороны США объявило, что в Карибское море направляется крупнейший авианосец «Джеральд Р. Форд», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    США
    Коллаж: pixabay.com

    Дональд Трамп заявляет, что его армия борется с венесуэльскими картелями, поставляющими в США наркотики, но президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил его в попытке развязать войну под надуманным предлогом.

    Пентагон объявил, что «Джеральд Р. Форд», новейший и самый крупный из американских авианосцев, будет направлен в распоряжение Южного командования Вооружённых сил США, к ответственности которого относится Карибское море и регионы Южной и Центральной Америки.

    В сообщении американского оборонного ведомства сказано, что авианосец направляется «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».

    Дональд Трамп обвиняет власти Венесуэлы в пособничестве преступникам, которые нелегально провозят наркотики в США.

    Американские военные уже обстреляли десять кораблей, на которых, по их данным, находились контрабандисты.

    Ранее мы писали о том, что США могут начать наземную операцию в Латинской Америке.

    Теги:
    Латинская Америка Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают