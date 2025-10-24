США могут начать наземную операцию в Латинской Америке

— Мы можем пойти в Сенат, мы можем пойти в Конгресс и рассказать им об этом. Но я не могу себе представить, что у них возникнут какие-то проблемы с этим, — сообщил Дональд Трамп в Белом доме.

На мероприятии в Белом доме Трамп сообщил, что на данный момент он не видит необходимости об объявлении войны наркокартелям, которых он уже признал иностранными террористическими организациями.

Вместо объявления войны Трамп может запросить разрешение на применение военной силы на суше, поскольку удары по предполагаемым судам наркоторговцев привели к тому, что еще больше наркотиков стало перевозиться по суше.

Глава Белого дома в своем выступлении раскритиковал Колумбию и Мексику.

— Колумбия — это наркопритон, и он таковым является уже давно. Колумбия — это очень плохо. Мексикой управляют картели. Я с большим уважением отношусь к президенту, которая, на мой взгляд, потрясающая женщина. Она очень смелая женщина, но Мексикой управляют картели. Мы недовольны Венесуэлой по многим причинам, и одна из них — наркотики, — сообщил Дональд Трамп.

В своем выступлении Хегсет выступил в защиту многочисленных нападений на морские суда, которые, по его мнению, были совершены с соблюдением закона.

— Мы обращаемся к этим иностранным террористическим организациям со следующим посланием: мы поступим с вами так же, как поступили с «Аль-Каидой». Мы вас найдем. Мы выследим вас и уничтожим, — заявил Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что США впервые нанесли удар по «судну наркоторговцев» в Тихом океане.