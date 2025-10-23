США впервые нанесли удар по «судну наркоторговцев» в Тихом океане

В результате первого удара во вторник погибли два человека. В среду было поражено еще одно судно, убиты трое мужчин, которых считают «наркотеррористами».

— Эти удары будут продолжаться изо дня в день. Это не просто наркоторговцы — это наркотеррористы, несущие смерть и разрушение в наши города. Эти организации по незаконному обороту наркотиков — это «Аль-Каида» нашего полушария, и они не избегут правосудия, — заявил Пит Хегсет.

В заявлении об ударе министр обороны США сообщил, что «по данным нашей разведки, компания была вовлечена в незаконную контрабанду наркотиков, следовала по известному маршруту наркоторговцев и перевозила наркотики».

Удары стали первыми в восточной части Тихого океана. Семь предыдущих ударов США были нанесены по судам в Карибском море. Общее число погибших достигло как минимум 37 человек.

Это свидетельствуют о расширении зоны поражения, а также о смещении акцента на воды у берегов Южной Америки, где осуществляется контрабанда значительной части кокаина от крупнейших мировых производителей.

Президент Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты вовлечены в «вооруженный конфликт» с наркокартелями.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Конгресса, как республиканцы, так и демократы, выразили обеспокоенность по поводу недостатка информации от администрации Трампа о разведданных и стратегии, лежащих в основе ее ударов по предполагаемым судам, занимающимся контрабандой наркотиков.