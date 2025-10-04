РУ
    18:12, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп: США вступили в войну с наркокартелями

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии войны с наркокартелями, которых Белый дом считает террористическими группировками, говорится в конфиденциальном уведомлении, которое администрация направила в Конгресс на этой неделе, передает агентство Kazinform. 

    Трамп: США вступили в войну с наркокартелями
    Фото: Bild

    Как пишет The Hill, таким образом глава Белого дома дал юридическое обоснование военным ударам США по судам в Карибском море в прошлом месяце.

    Трамп определил, что Соединенные Штаты «находятся в немеждународном вооруженном конфликте с этими признанными террористическими организациями», говорится в уведомлении, которое было направлено в комитеты Конгресса по национальной безопасности.

    — Президент поручил Министерству обороны провести операции против них в соответствии с законами вооруженного конфликта, — говорится в уведомлении, которое получили представители Конгресса США.

    В уведомлении не упоминался ни один из картелей, которые теперь считаются террористическими организациями, подпадающими под санкции. 

    В уведомлении также оправдывается недавний публично раскрытый удар американских военных по судну — нападение на судно 15 сентября, в результате которого погибли три человека на борту. 

    Напомним, 15 сентября Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по второму судну в международных водах Карибского моря. Глава Белого дома утверждает, что это малое судно было венесуэльским и везло наркотики в США. 

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
