Трамп: США вступили в войну с наркокартелями

Как пишет The Hill, таким образом глава Белого дома дал юридическое обоснование военным ударам США по судам в Карибском море в прошлом месяце.

Трамп определил, что Соединенные Штаты «находятся в немеждународном вооруженном конфликте с этими признанными террористическими организациями», говорится в уведомлении, которое было направлено в комитеты Конгресса по национальной безопасности.

— Президент поручил Министерству обороны провести операции против них в соответствии с законами вооруженного конфликта, — говорится в уведомлении, которое получили представители Конгресса США.

В уведомлении не упоминался ни один из картелей, которые теперь считаются террористическими организациями, подпадающими под санкции.

В уведомлении также оправдывается недавний публично раскрытый удар американских военных по судну — нападение на судно 15 сентября, в результате которого погибли три человека на борту.

Напомним, 15 сентября Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по второму судну в международных водах Карибского моря. Глава Белого дома утверждает, что это малое судно было венесуэльским и везло наркотики в США.