Авианосная ударная группа США прибыла в Карибское море
Авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в зону ответственности Южного командования США к северу от Карибского моря в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
Авианосец «USS Gerald R. Ford», на борту которого находятся 60 самолетов, совершил длительный переход через Средиземное море и Атлантический океан из порта в Хорватии.
В состав ударной группы входят три эсминца, которые дополнят восемь надводных кораблей ВМС, подводную лодку, разведывательные самолёты и 10 истребителей F-35, уже находящихся в регионе.
— Эти силы расширят и дополнят существующие возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по ослаблению и ликвидации транснациональных преступных организаций, — заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
4000 моряков и морских пехотинцев на борту кораблей ударной группы «Форд» присоединятся к 10 тысячам военнослужащих, уже переброшенных в Карибский бассейн.
Администрация Трампа заявляет, что с начала кампании в сентябре в результате 19 ударов по предполагаемым судам, перевозившим наркотики, в Карибском море и восточной части Тихого океана погибли 76 человек.
Пентагон заявил, что развертывание авианосца связано с операциями против наркокартелей, но критики задаются вопросом, является ли это демонстрацией силы или подготовкой к потенциальным операциям против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.
По мнению экспертов, хотя Мадуро и причастен к торговле наркотиками, большая часть запрещенных средств, поступающих в США, ввозится через Мексику, а не через Карибский бассейн, который больше известен поставками наркотиков в Европу.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает три варианта силовых операций в Венесуэле. Однако, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.
Мы также писали, что Посол Венесуэлы заявила о том, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями.