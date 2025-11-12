Авианосная ударная группа США прибыла в Карибское море

Авианосец «USS Gerald R. Ford», на борту которого находятся 60 самолетов, совершил длительный переход через Средиземное море и Атлантический океан из порта в Хорватии.

В состав ударной группы входят три эсминца, которые дополнят восемь надводных кораблей ВМС, подводную лодку, разведывательные самолёты и 10 истребителей F-35, уже находящихся в регионе.

— Эти силы расширят и дополнят существующие возможности по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также по ослаблению и ликвидации транснациональных преступных организаций, — заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

4000 моряков и морских пехотинцев на борту кораблей ударной группы «Форд» присоединятся к 10 тысячам военнослужащих, уже переброшенных в Карибский бассейн.

Администрация Трампа заявляет, что с начала кампании в сентябре в результате 19 ударов по предполагаемым судам, перевозившим наркотики, в Карибском море и восточной части Тихого океана погибли 76 человек.

Пентагон заявил, что развертывание авианосца связано с операциями против наркокартелей, но критики задаются вопросом, является ли это демонстрацией силы или подготовкой к потенциальным операциям против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

По мнению экспертов, хотя Мадуро и причастен к торговле наркотиками, большая часть запрещенных средств, поступающих в США, ввозится через Мексику, а не через Карибский бассейн, который больше известен поставками наркотиков в Европу.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает три варианта силовых операций в Венесуэле. Однако, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.

Мы также писали, что Посол Венесуэлы заявила о том, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями.