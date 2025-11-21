Что известно о наркокартелях из Латинской Америки, с которыми воюет Трамп

Трамп усиливает давление

За последние два месяца вооруженные силы США нанесли удары по 22 судам, которые, по их утверждению, перевозили наркотики из Южной Америки в США, в результате которых погибли по меньшей мере 83 человека.

Авианосная ударная группа «USS Gerald R. Ford» прибыла в зону ответственности Южного командования США в Карибское море в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей. В состав ударной группы входят три эсминца, которые дополнят восемь надводных кораблей ВМС, подводную лодку, разведывательные самолеты и 10 истребителей F-35, уже находящихся в регионе.

Риски для эскалации напряженности в регионе придали слова президент США, что он «не против» возможного удара по наркокартелям в Мексике и Венесуэле.

Основной причиной жесткой политики США является поток наркотических средств транснациональными преступными организациями из стран Латинской Америки. Наиболее полную картину по влиянию наркокартелей на США раскрыло Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в своем отчете за 2025 год, в котором на национальном уровне рассматриваются угрозы США от международного наркобизнеса.

Кадр из видео

В документе отмечается, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2024 году умерло 84 076 американцев от передозировки наркотиков. При этом, данный показатель в 2023 году был еще выше – 112 910 человек, что свидетельствует о серьезной угрозе США.

Смертельные случаи от фентанила и других синтетических наркотиков (включая метамфетамин) привели к большему количеству смертей, чем от кокаина, героина и других опиоидов.

Число смертей от синтетических наркотиков 2013-2023 годы

По данным CDC, 74 702 из 107 543 случаев смерти от передозировки наркотиков в 2023 году (69%) были связаны с синтетическими опиоидами, в первую очередь с фентанилом.20 февраля 2025 года Госдепартамент официально объявил 8 транснациональных преступных организаций иностранными террористическими организациями: картель Синалоа (Cartel de Sinaloa, CDS), картель нового поколения Халиско (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), Северо-Восточный картель (Cartel del Noreste, CDN), Семья Мичоакан (La Familia Michoacana, LFM), Картель Залива (Cártel del Golfo, CDG), Объединенные картели (United Cartels), Трен де Арагуа (Tren de Aragua, TdA) и Мара Сальватруча (Mara Salvatrucha, MS-13).

16 ноября госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении расширить этот перечень, включив в него с 24 ноября т.г. преступную группировку «Картель де лос Солес». По словам Рубио, руководство картеля якобы связано с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и «другими высокопоставленными представителями нелегитимного режима Мадуро».

Что известно о наркокартелях

Картель Синалоа (Cartel de Sinaloa, CDS) является одним из самых могущественных наркокартелей в мире и одним из крупнейших производителей и поставщиков наркотиков в Соединенные Штаты. На протяжении десятилетий CDS осуществляла контрабанду многокилограммовых партий фентанила, метамфетамина, кокаина, героина и марихуаны в Соединенные Штаты и по всему миру. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) выявило десятки тысяч членов CDS и их посредников, действующих по всему миру, и все они работают в децентрализованных сетях под более широкой эгидой CDS. Отчеты DEA показывают, что CDS работает на международном уровне по меньшей мере в 40 странах, постоянно расширяясь на прибыльных рынках Европы, Азии и Австралии.

25 июля 2024 года США арестовали ключевых фигур картеля Исмаэля Замбаду Гарсию (соучредитель и лидер картеля Синалоа) и Хоакина Гусмана Лопеса (члена-основателя группировки «Los Chapitos» картеля «Синалоа») в Нью-Мексико, что привело к эскалации междоусобиц между двумя основными группировками картеля (Los Mayos и Los Chapitos), которые продолжаются по сей день.

Сообщается, что картель использует разветвленные дистрибьюторские сети для транспортировки наркотиков в США, главным образом через участки границы в штатах Калифорния и Аризона. Партнеры, посредники и филиалы CDS действуют практически во всех 50 штатах, вовлекая в оборот тысячи связанных с картелем наркоторговцев. Оптовые сети распространителей функционируют в крупнейших американских городах — Лос-Анджелесе, Финиксе, Хьюстоне, Чикаго, Атланте и Майами. Они обеспечивают поставки местным независимым группам наркоторговцев, а также уличным бандам и другим криминальным формированиям.

CDS производит многотонные партии высокочистого и сильнодействующего метамфетамина в подпольных лабораториях. Обильное предложение, низкая себестоимость и высокая эффективность продукции позволили картелю выйти за пределы традиционных рынков сбыта в США и активизировать деятельность в новых направлениях — в странах Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии. В этих регионах прибыль от продажи метамфетамина может превышать американские показатели более чем в 100 раз.

Фото: antilavadodedinero.net

Картель нового поколения Халиско (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) – одна из самых влиятельных преступных организаций Мексики и ключевой поставщик незаконного фентанила в Штаты.

CJNG расширила свою деятельность далеко за пределы Мексики, установив присутствие более чем в 40 странах. Картель опирается на значительные финансовые ресурсы, уникальную франчайзинговую модель управления, высокую степень жестокости и доступ к коррумпированным чиновникам, что позволяет ему удерживать и наращивать свое влияние на международном уровне.

Согласно сообщениям мексиканских СМИ, CJNG может извлечь выгоду из внутреннего конфликта внутри картеля Синалоа, поддержав группировку Los Chapitos в противостоянии с Los Mayos. Такой стратегический союз способен значительно расширить территории влияния, ресурсную базу и огневую мощь обеих группировок, а также улучшить их доступ к коррумпированным чиновникам. Подобное перераспределение сил может серьезно нарушить существующий баланс в мексиканском криминальном ландшафте и привести к увеличению потоков наркотиков и оружия в Соединенные Штаты.

Картель управляет подпольными лабораториями в Мексике, где производятся фентанил, метамфетамин и кокаин, а его партнеры и филиалы действуют практически во всех 50 штатах США.

Северо-Восточный картель (Cartel del Noreste, CDN) представляет собой крупную сеть разрозненных ячеек, занимающихся незаконным оборотом фентанила, метамфетамина, кокаина, героина и марихуаны как в Мексике, так и на территории США. Картель известен своей жестокостью: его участники регулярно совершают публичные акты насилия, включая убийства, пытки, похищения и запугивание населения.

CDN несет ответственность за значительную часть потоков наркотиков, пересекающих американо-мексиканскую границу в южном Техасе, откуда грузы направляются в распределительные центры в Сан-Антонио, Остине и Далласе–Форт-Уэрте. Помимо наркотрафика, картель активно участвует в крупных схемах нелегального ввоза людей в США, нередко похищая мигрантов или принуждая их к труду и выплачиванию выкупа.

Фото: english.elpais.com

Группировка Los Mayos, входящая в картель Синалоа, снабжает CDN незаконным фентанилом, метамфетамином и кокаином, которые CDN затем переправляет контрабандой на север, в США. Для перевозки наркотиков картель использует, в том числе, пассажирские автобусные компании, такие как Omnibus de Mexico.

Филиалы CDN действуют на территории Техаса, Оклахомы и Джорджии, обеспечивая логистику, распределение и дальнейшее распространение контрабандных партий.

Семья Мичоакан (La Familia Michoacana, LFM) контролирует территории в мексиканских штатах Герреро, Мичоакан, Морелос и штате Мехико. Сообщается, что организация известна применением жестокого насилия и тактики, схожей с военной, в борьбе с конкурирующими группировками. В настоящее время LFM функционирует как конгломерат нескольких влиятельных фракций.

Группировки, входящие в LFM, занимаются торговлей метамфетамином, фентанилом, кокаином и героином. Они удерживают контроль над одним из крупнейших морских портов Мексики — Ласаро Карденасом, который является ключевым пунктом для импорта химических веществ и прекурсоров из-за рубежа.

Объединенные картели (Cárteles Unidos, CU) представляют собой фракцию картеля «Семья Мичоакан» (LFM), сформированную на базе союза нескольких преступных группировок с целью противодействия CJNG в штате Мичоакан, Мексика.

Основной задачей CU является удержание стратегически важного опорного пункта в муниципалитете Тепалькатепек на юго-западе Мичоакана, через который проходит маршрут незаконного оборота наркотиков. В состав CU входят несколько независимых ячеек, связанных с LFM, а также другие региональные группировки.

Фото: quinto-poder.mx

Картель Залива (Cártel del Golfo, CDG) занимается контрабандой многотонных партий кокаина, героина и марихуаны из мексиканского штата Тамаулипас. По состоянию на 2025 год CDG перестал существовать как единая организация и раскололся на несколько фракций. Наиболее влиятельными из них являются «Los Metros» и «Los Escorpiones», которые ведут ожесточенную борьбу за контроль над маршрутами и территориями контрабанды, включая стратегически важный порт Альтамира, а также за общий контроль над картелем.

Трен де Арагуа (Tren de Aragua, TdA) — насильственная преступная организация, действующая в Венесуэле. Изначально группа приобрела влияние как тюремная банда. В США TdA в основном активна в сообществах венесуэльских мигрантов. Организация способствует незаконному ввозу тысяч мигрантов в США, а затем вымогает у них деньги, заставляя выполнять преступные действия для погашения долгов.

В некоторых регионах США участники TdA сотрудничают с более крупными преступными структурами, выполняя заказы на убийства, действуя в качестве наркокурьеров, охранников тайников и уличных распространителей наркотиков.

Мара Сальватруча (Mara Salvatrucha, MS-13) —международная преступная группировка, основанная в Лос-Анджелесе. Банда широко известна в США, Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, а ее численность достигла тысяч участников, действующих почти во всех 50 штатах США. Члены MS-13 занимаются розничной торговлей наркотиками, грабежами, проституцией, вымогательством, незаконным оборотом огнестрельного оружия и другими видами преступной деятельности.

Картель поддерживает разветвленную сеть курьеров, пограничных туннелей и тайников на территории Мексики и США, что обеспечивает эффективное перемещение и распространение наркотиков.

Наркотрафик в цифрах

В 2024 году правоохранительные органы США изъяли в общей сложности 14 069 килограммов фентанила, при этом большая часть изъятого была задержана на границе между Аризоной и Мексикой.

620 килограммов героина, при этом большая часть партии была задержана на границе между Калифорнией и Мексикой.

79 070 килограммов метамфетамина: основная часть партии была обнаружена на границе между Калифорнией и Мексикой.

17 181 килограмм кокаина: большая часть была также задержана на этом участке границы.

32 490 килограммов марихуаны была изъята на границе Восточного Техаса и Мексики.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дал понять, что США находятся в состоянии войны с наркокартелями, которых Белый дом считает террористическими группировками.