Трамп не будет возражать против нанесения ударов по наркокартелям в Мексике

— Нанесу ли я удары по Мексике, чтобы остановить наркоторговлю? Я не против, мы сделаем все, что нужно, чтобы остановить наркоторговлю. Я был в Мехико на выходных, там есть серьезные проблемы, — сообщил Дональд Трамп.

На вопрос о том, будет ли он наносить удары только с разрешения Мексики, Трамп ответил, что «не будет отвечать на этот вопрос». Он добавил, что ведет переговоры с этой страной, и Мексика знает, «какова моя позиция».

— Мы перекрыли водные пути, но мы знаем каждый маршрут. Мы знаем адреса всех наркобаронов. Мы знаем все о каждом из них. Они убивают наших людей. Это похоже на войну. Сделал бы я это? Я бы гордился этим, — сообщил Дональд Трамп.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно заявляла, что военные действия американцев в Мексике без ее разрешения невозможны.

Также Трамп сообщил, что был бы «горд» закрыть кокаиновые фабрики в Колумбии.

Ранее глава Белого дома заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе наземной военной операции.