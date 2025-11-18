Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

На вопрос журналиста, готов ли он «исключить что-либо на данном этапе», в том числе использование наземных войск, Трамп ответил: «Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой».

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных варианта проведения военной операции в Венесуэле с целью отстранения от власти лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Напомним, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.

В интервью, говоря о том, скоро ли Мадуро перестанет занимать свой нынешний пост, Трамп заявил: «Я бы сказал, да. Я так считаю, да».

В конце октября США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец. В сообщении министерства обороны США сказано, что авианосец направлен «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».

Позже Трамп не исключил переговоры с президентом Венесуэлы. Сообщалось, что США намерены признать «Картеля де лос Солес», который по утверждению администрации Трампа возглавляет президент Венесуэлы, иностранной террористической организацией.