    03:45, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

    Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, в том числе наземной военной операции. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansi https://kaz.inform.kz/preview/dc7d635f-8959-48cf-aef7-0afdeb69a794/

    На вопрос журналиста, готов ли он «исключить что-либо на данном этапе», в том числе использование наземных войск, Трамп ответил: «Я ничего не исключаю, нам просто нужно решить вопрос с Венесуэлой».

    Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных варианта проведения военной операции в Венесуэле с целью отстранения от власти лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. 

    Напомним, президент США Дональд Трамп усомнился в возможности войны США с Венесуэлой, но выразил мнение, что дни Николаса Мадуро в должности главы этой страны сочтены.

    В интервью, говоря о том, скоро ли Мадуро перестанет занимать свой нынешний пост, Трамп заявил: «Я бы сказал, да. Я так считаю, да».

    В конце октября США отправили к Венесуэле крупнейший авианосец. В сообщении министерства обороны США сказано, что авианосец направлен «в поддержку инициативы президента по разрушению транснациональных преступных организаций и противодействию наркотерроризму».

    Позже Трамп не исключил переговоры с президентом Венесуэлы. Сообщалось, что США намерены признать «Картеля де лос Солес», который по утверждению администрации Трампа возглавляет президент Венесуэлы, иностранной террористической организацией. 

    Венесуэла Мировые новости США
