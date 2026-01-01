Военные США нанесли новые удары по пяти судам «наркотеррористов»

30 декабря американские военные нанесли удары по трем предположительно наркотическим судам, в результате чего погибли три человека.

31 декабря были атакованы еще два судна, на одном погибли три человека, а на другом — двое. Командование вооруженных сил США назвало их «наркотеррористами».

— Суда следовали по известным маршрутам наркоторговли и занимались наркоторговлей, — говорится в сообщении Южного командования США в социальных сетях.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Точное место нанесения ударов не было указано, как и точное количество людей на борту судов до нанесенных ударов. В заявлении также сообщается, что после ударов береговая охрана США была уведомлена о необходимости начать поисково-спасательные операции.

С сентября 2025 года США нанесли удары по меньшей мере по 35 судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, предположительно перевозившим наркотики, в результате чего погибло более 100 человек.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии войны с наркокартелями, которых Белый дом считает террористическими группировками.