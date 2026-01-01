РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:23, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Военные США нанесли новые удары по пяти судам «наркотеррористов»

    Вооруженные силы США заявили, что нанесли удары еще по пяти судам, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. В результате погибли восемь человек, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Военные США нанесли новые удары по пяти судам «наркотеррористов»
    Кадр из видео

    30 декабря американские военные нанесли удары по трем предположительно наркотическим судам, в результате чего погибли три человека.

    31 декабря были атакованы еще два судна, на одном погибли три человека, а на другом — двое. Командование вооруженных сил США назвало их «наркотеррористами».

    — Суда следовали по известным маршрутам наркоторговли и занимались наркоторговлей, — говорится в сообщении Южного командования США в социальных сетях.

    Точное место нанесения ударов не было указано, как и точное количество людей на борту судов до нанесенных ударов. В заявлении также сообщается, что после ударов береговая охрана США была уведомлена о необходимости начать поисково-спасательные операции.

    С сентября 2025 года США нанесли удары по меньшей мере по 35 судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, предположительно перевозившим наркотики, в результате чего погибло более 100 человек. 

    Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии войны с наркокартелями, которых Белый дом считает террористическими группировками. 

    Рустем Кожыбаев
    Автор
