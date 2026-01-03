Мадуро заявил, что готов к переговорам с Трампом

— Правительство США знает, потому что мы говорили об этом со многими их представителями, что если они хотят всерьез обсудить соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, то мы готовы, — заявил Николас Мадуро в интервью на государственном телеканале teleSUR в четверг.

В ходе обширного интервью испанскому журналисту Игнасио Рамоне президент Венесуэлы отказался комментировать предполагаемую наземную атаку на док у побережья Венесуэлы в прошлом месяце, которую, по сообщениям некоторых СМИ, провело ЦРУ, пишет NBC News.

Мадуро отметил, что между Каракасом и Вашингтоном есть возможности для сотрудничества — когда речь идет о незаконном обороте наркотиков и огромных запасах нефти в стране.

— Если им нужна нефть, Венесуэла готова к инвестициям со стороны США, как в случае с Chevron, когда им это нужно, где им это нужно и как им это нужно, — сообщил лидер Венесуэлы.

Президент Венесуэлы сообщил, что хочет мира и дружеских отношений между двумя странами.

Мадуро в этом разговоре ясно дал понять своему коллеге из США, что «народ Соединенных Штатов должен знать, что у нас здесь дружественный, дружелюбный, мирный народ, и у него есть дружественное правительство, они должны знать. И что наш лозунг очень ясен: «Нет войне, да миру», сообщает teleSUR.

Ранее сообщалось, что ЦРУ получило разрешение проводить секретные операции в Венесуэле, позже США впервые ударили по территории Венесуэлы.