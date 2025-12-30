США впервые ударили по территории Венесуэлы
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «нанесли удар» по причалу в Венесуэле, где, предположительно, на суда загружались наркотики, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
Эти комментарии прозвучали после того, как в пятницу в радиоинтервью Трамп заявил, что США «уничтожили крупный объект» в Венесуэле, и похвалил усилия своей администрации по пресечению наркотрафика из региона, включая удары по предполагаемым наркокатерам.
Если заявления Трампа соответствуют действительности, то это будет первое известное наземное нападение на Венесуэлу с тех пор, как администрация Трампа начала свою кампанию против страны.
— Они загружают лодки наркотиками. Так что мы нанесли удар по всем лодкам, а теперь наносим удар по району. Это район, там они реализуют. И теперь этого района больше нет, — сообщил Дональд Трамп.
Как пишет DW, ни военные США, ни власти Венесуэлы официально не сообщали о таком ударе.
Ранее сообщалось, что Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за угроз США.