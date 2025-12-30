РУ
    30 Декабрь 2025

    США впервые ударили по территории Венесуэлы

    Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «нанесли удар» по причалу в Венесуэле, где, предположительно, на суда загружались наркотики, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.

    Фото: foxnews.com

    Эти комментарии прозвучали после того, как в пятницу в радиоинтервью Трамп заявил, что США «уничтожили крупный объект» в Венесуэле, и похвалил усилия своей администрации по пресечению наркотрафика из региона, включая удары по предполагаемым наркокатерам.

    Если заявления Трампа соответствуют действительности, то это будет первое известное наземное нападение на Венесуэлу с тех пор, как администрация Трампа начала свою кампанию против страны.

    — Они загружают лодки наркотиками. Так что мы нанесли удар по всем лодкам, а теперь наносим удар по району. Это район, там они реализуют. И теперь этого района больше нет, — сообщил Дональд Трамп.

    Как пишет DW, ни военные США, ни власти Венесуэлы официально не сообщали о таком ударе.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за угроз США.

    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
