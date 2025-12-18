РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:42, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за угроз США

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой собраться для обсуждения «продолжающейся агрессии США» против страны, передает агентство Kazinform. 

    Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за угроз США
    Фото: Pixabay

    Как сообщает агентство Reuters, встреча, вероятно, будет назначена на следующий вторник.

    Кроме того президент Венесуэлы Николас Мадуро позвонил генсеку ООН, чтобы обсудить напряженность в отношениях с США. Согласно краткому изложению разговора, Антонио Гутерриш заявил о необходимости соблюдения государствами-членами международного права и о необходимости деэскалации напряженности.

    В письме главы МИД Венесуэлы, которое оказалось в распоряжении издания The New York Times, отмечается, что «президент США безнаказанно и на глазах у всего мира нарушает наш национальный суверенитет», а также «территориальную целостность и политическую независимость страны».

    Издание также сообщает о том, что правительство Венесуэлы отдало приказ своему военно-морскому флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы. 

    На прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти.

    В конце ноября США заявили, что считают президента Венесуэлы лидером террористической организации. 

     

    Теги:
    Совбез ООН Венесуэла Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
