Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за угроз США
Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой собраться для обсуждения «продолжающейся агрессии США» против страны, передает агентство Kazinform.
Как сообщает агентство Reuters, встреча, вероятно, будет назначена на следующий вторник.
Кроме того президент Венесуэлы Николас Мадуро позвонил генсеку ООН, чтобы обсудить напряженность в отношениях с США. Согласно краткому изложению разговора, Антонио Гутерриш заявил о необходимости соблюдения государствами-членами международного права и о необходимости деэскалации напряженности.
В письме главы МИД Венесуэлы, которое оказалось в распоряжении издания The New York Times, отмечается, что «президент США безнаказанно и на глазах у всего мира нарушает наш национальный суверенитет», а также «территориальную целостность и политическую независимость страны».
Издание также сообщает о том, что правительство Венесуэлы отдало приказ своему военно-морскому флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты.
Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп распорядился о тотальной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, идущих в Венесуэлу и из Венесуэлы.
На прошлой неделе американские военные захватили у берегов Венесуэлу танкер Skipper с грузом нефти.
В конце ноября США заявили, что считают президента Венесуэлы лидером террористической организации.