Мадуро в наручниках доставили в федеральный суд Нью-Йорка
Бронированный автомобиль с бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке, передает агентство Kazinform.
Сначала супругов перевезли вертолетом из тюрьмы в Нью-Йорке в район недалеко от здания суда. Затем их привезли к зданию суда на бронемашине.
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Как сообщает CNN, Мадуро должен предстать перед судом в федеральном суде в Нью-Йорке по обвинению в хранении наркотиков и оружия. Первое судебное слушание начнется в 22:00 по времени Астаны.
Громкое дело передано 92-летнему федеральному судье Элвину К. Хеллерштейну, кандидатуру которого выдвинул и утвердил Билл Клинтон в 1998 году.
Хеллерстайн, старший судья Южного округа Нью-Йорка председательствовал в делах, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, а также в других вопросах, касающихся терроризма и национальной безопасности.
Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой. Позже американский лидер сообщил, что Николас Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.
Супругам предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.