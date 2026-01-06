Мадуро в наручниках доставили в федеральный суд Нью-Йорка

Сначала супругов перевезли вертолетом из тюрьмы в Нью-Йорке в район недалеко от здания суда. Затем их привезли к зданию суда на бронемашине.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Как сообщает CNN, Мадуро должен предстать перед судом в федеральном суде в Нью-Йорке по обвинению в хранении наркотиков и оружия. Первое судебное слушание начнется в 22:00 по времени Астаны.

Громкое дело передано 92-летнему федеральному судье Элвину К. Хеллерштейну, кандидатуру которого выдвинул и утвердил Билл Клинтон в 1998 году.

Хеллерстайн, старший судья Южного округа Нью-Йорка председательствовал в делах, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, а также в других вопросах, касающихся терроризма и национальной безопасности.

Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой. Позже американский лидер сообщил, что Николас Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Супругам предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.