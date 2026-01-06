РУ
    19:25, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Мадуро в наручниках доставили в федеральный суд Нью-Йорка

    Бронированный автомобиль с бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке, передает агентство Kazinform. 

    Фото: ABC News

    Сначала супругов перевезли вертолетом из тюрьмы в Нью-Йорке в район недалеко от здания суда. Затем их привезли к зданию суда на бронемашине. 

    Как сообщает CNN, Мадуро должен предстать перед судом в федеральном суде в Нью-Йорке по обвинению в хранении наркотиков и оружия. Первое судебное слушание начнется в 22:00 по времени Астаны. 

    Громкое дело передано 92-летнему федеральному судье Элвину К. Хеллерштейну, кандидатуру которого выдвинул и утвердил Билл Клинтон в 1998 году.

    Хеллерстайн, старший судья Южного округа Нью-Йорка председательствовал в делах, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, а также в других вопросах, касающихся терроризма и национальной безопасности.

    Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой. Позже американский лидер сообщил, что Николас Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

    Супругам предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
