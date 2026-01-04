Президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк — Трамп

— Мы не можем рисковать, позволив кому-то другому прийти к власти и просто продолжить то, что он начал. Я думаю, что народ Венесуэлы очень, очень счастлив. Они управлялись, по сути, диктатурой — или даже хуже, — ответил он на вопрос о дальнейшей судьбе венесуэльского народа, — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что команда агентов ФБР сопровождала элитный подразделение армии США «Дельта Форс» во время операции по захвату Николаса Мадуро.

— Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода не была идеальной. Погода должна быть идеальной. Мы выключили почти весь свет в Каракасе. Все было так организовано. Они вошли в темное пространство с автоматами, направленными на них со всех сторон, — заявил он.

Трамп сказал, что у него с президентом Венесуэлы были дискуссии и он поговорил с ним лично.

— Мадуро и его жена сначала были доставлены на борт американского десантного корабля USS Iwo Jima. Они находятся на корабле и направляются в Нью-Йорк… Их доставили вертолетом, это был приятный перелет. Я уверен, им очень понравилось, — отметил американский лидер.

Ранее США предъявили президенту Венесуэлы обвинения в «наркотерроризме».