    17:48, 03 Январь 2026 | GMT +5

    США предъявили президенту Венесуэлы обвинения в «наркотерроризме»

    Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов, передает Kazinform.

    Фото: globallookpress.com

    Об этом сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

    — Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за смелость потребовать привлечения к ответственности от имени американского народа, и выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев, — написала она в социальной сети Х.

    Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что правительство не располагает информацией о местонахождении президент страны Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес.

    Как сообщает teleSUR, вице-президент осудила военное нападение на столицу и штаты Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра и заявила, что в результате атаки погибли мирные жители. 

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой.

    Жулдыз Атагельдиева
