США предъявили президенту Венесуэлы обвинения в «наркотерроризме»

Об этом сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

— Вскоре они предстанут перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за смелость потребовать привлечения к ответственности от имени американского народа, и выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев, — написала она в социальной сети Х.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что правительство не располагает информацией о местонахождении президент страны Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес.

Как сообщает teleSUR, вице-президент осудила военное нападение на столицу и штаты Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра и заявила, что в результате атаки погибли мирные жители.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой.