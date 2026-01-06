Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке

Через несколько минут после начала сегодняшнего заседания судья Элвин Хеллерстайн попросил Николаса Мадуро представиться.

— Я президент Венесуэлы. Я был схвачен в своем доме в Каракасе, Венесуэла, — ответил Николас Мадуро на испанском языке в суде.

Хеллерстайн сообщила Мадуро, что он имеет право на бесплатного адвоката, если не может себе его позволить, и что его могут освободить до суда, если нет причин для обратного.

Мадуро заявил в суде: «Я невиновен, я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны». Флорес также заявила, что «Невиновна, совершенно ни в чем не виновата».

Судья Хеллерстайн уведомил Мадуро и Флорес об их праве на встречу с консульскими работниками во время содержания под стражей по федеральным обвинениям в Нью-Йорке. Мадуро заявил, что они хотели бы воспользоваться этим правом. Согласно законодательству США, иностранные граждане должны уведомить ближайшее консульство своей страны.

Адвокат Мадуро Барри Поллак заявил, что его подзащитный «в настоящее время не ходатайствует об освобождении под залог, но может сделать это позже».

Адвокат Флорес Марк Доннелли заявил, что егоподзащитная имеет «серьезные ушибы рёбер» и «ей потребуется соответствующее лечение», пока она находится под стражей.

Обоим в США предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина и незаконном хранении оружия.

Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили на вертолете из столичного центра заключения в Бруклине на вертолетную площадку на Манхэттене, а затем кортежем доставили в здание суда за несколько часов до начала заседания, сообщает CBS News.

Согласно судебным документам, Мадуро будет представлять Барри Поллак, опытный адвокат, который защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Поллак работает в юридической фирме Harris St. Laurent & Wechsler LLP. Марк Доннелли, адвокат из Хьюстона, будет представлять интересы Флорес. Он работает в «Parker Sanchez and Donnelly» в Техасе. Из его биографии известно, что он 12 лет проработал в Министерстве юстиции, в том числе в качестве старшего советника прокурора Южного округа Техаса и главы отдела по борьбе с мошенничеством.

Суд проходит в здании федерального суда имени Дэниела Патрика Мойнихана в Нью-Йорке. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта в 11:00 часов, сообщила судья Элвин Хеллерстайн.

Отмечается, что усилены меры безопасности правоохранительных органов у здания суда на Манхэттене, около которого проходят небольшие митинги, как сторонников, так и противники захвата Мадуро американскими военными, передает CBS News.

Фото: www.cbsnews.com

Так, в Нижнем Манхэттене насчитывалось около 50 человек. Сторонники Мадуро требуют освободить свергнутого венесуэльского лидера с лозунгами «Освободите президента Николаса Мадуро и Силию Флорес, немедленно!» и «США, руки прочь от Венесуэлы».

Ранее сообщалось, что США захватили президента Николас Мадуро в Венесуэле в ходе военной операции.