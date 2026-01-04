Готовились несколько месяцев: как США захватили Мадуро в Венесуэле

Неделю назад в ходе частного телефонного разговора Трамп сказал Мадуро, что тот должен уйти в отставку, тем самым дав венесуэльскому лидеру последний шанс.

К тому моменту у берегов Венесуэлы стояли военные корабли США. Команда ЦРУ проникла в страну и следила за передвижениями и привычками Мадуро: где он спал, что ел и куда ездил.

По словам Трампа, Мадуро рискнул всем, он был «близок» к тому, чтобы сдаться, но остался на своем посту.

Этот акт неповиновения привел в действие заключительный этап секретного и рискованного плана по насильственному свержению Мадуро. В пятницу 2 января в 22:46 часов Трамп отдал приказ о начале операции «Абсолютная решимость».

Издание сообщает, что еще в августе ЦРУ тайно направило в Венесуэлу небольшой отряд с целью получить «необычайно подробную информацию» о передвижениях Мадуро. Даже о его домашних животных было известно агентам американской разведки, заявил на субботней пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн «Рейзин» Кейн.

По словам Трампа в интервью Fox News, элитные войска тренировались в течение нескольких месяцев, в том числе с использованием копии президентского комплекса, созданной на основе разведданных, собранных США. Точно так же в 2011 году войска, убившие Усаму бен Ладена, тренировались с моделью его комплекса в городе Абботтабад в Пакистане. Они также тренировались с использованием «огромных горелок», на случай, если им придется прорезать стальные стены в убежище Мадуро.

Нападение на Венесуэлу было настолько секретным, что даже точное время его проведения не было широко известно в Пентагоне до вечера пятницы. Как правило, время проведения такой военной операции согласовывается на более высоком уровне.

Из-за ветра и облачности в Каракасе атака была отложена на несколько дней, но в пятницу погода улучшилась. Луна была полной, а небо в основном очистилось — приемлемые условия для пилотов и экипажей.

Трамп провел большую часть ночи и раннее утро у себя дома, наблюдая за ходом атаки.

По меньшей мере 150 самолетов вылетели в сторону Каракаса с 20 различных баз на суше и на море. В состав флота входили бомбардировщики, истребители и самолёты, специализирующиеся на разведке, рекогносцировке и наблюдении. Возраст членов экипажей варьировался от 20 до 49 лет.

Предположительно, США отключили электричество в Каракасе, чтобы получить преимущество. Вертолеты, летевшие на высоте 30 метров над водой, доставили спецназ и сотрудников правоохранительных органов, которые вывезли Мадуро из его резиденции. Другие самолеты вели огонь, чтобы вывести из строя системы ПВО Венесуэлы и расчистить путь для вертолётов.

К часу ночи в субботу американские солдаты добрались до комплекса в Каракасе, где находился Мадуро. «Хорошо укрепленная военная крепость», — назвал ее Трамп.

Когда бойцы «Дельты» ворвались в резиденцию Мадуро, он и его жена были «совершенно застигнуты врасплох». Мадуро попытался скрыться в помещении, которое Трамп назвал стальным сейфом, но не успел. Бойцы взяли Мадуро и его жену Силию Флорес под стражу.

После захвата Мадуро завязалась перестрелка, в ходе которой был подбит американский вертолет. Американцы не пострадали, но несколько военнослужащих США получили ранения. По словам представителя США и Белого дома, все они находятся в стабильном состоянии.

К 3:30 часам утра по восточному времени американские войска благополучно покинули страну. Примерно через час Трамп сообщил эту новость всему миру в социальных сетях.

— Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был взят в плен и вывезен из страны, — написал Дональд Трамп.

К 16:30 часам Мадуро был в Нью-Йорке. Он прибыл в аэропорт Стюарт в Нью-Виндзоре, к северу от Нью-Йорка. Десятки сотрудников правоохранительных органов сопровождали Мадуро, пока он шел к ангару. Позже в тот же день его вместе с супругой должны были доставить в тюрьму в Нью-Йорке. Ожидается, что в понедельник Мадуро впервые предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что Делси Родригес станет временным президентом Венесуэлы.