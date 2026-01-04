Делси Родригес станет временным президентом Венесуэлы — Верховный суд

Конституционная палата заявила, что решение было принято для предотвращения срыва управления и обеспечения бесперебойной работы администрации.

В своем постановлении суд заявил, что Родригес займет «должность президента Боливарианской Республики Венесуэла, чтобы гарантировать административную преемственность и всестороннюю защиту страны».

Решение суда было принято спустя несколько часов после того, как Мадуро был отстранен от должности и доставлен в Соединенные Штаты, что породило неопределенность в вопросе руководства богатой нефтью южноамериканской страной.

Решение суда последовало за заявлениями президента США Дональда Трампа, который сказал, что Соединенные Штаты планируют «управлять» Венесуэлой, что вызвало путаницу относительно того, что это будет означать на практике.

К моменту вынесения решения Верховным судом Мадуро уже был заключенным под стражу, обвиняемым в совершении преступления и летел в Нью-Йорк.

Родригес публично осудила действия США, назвав их «варварскими» и «похищением», хотя Трамп заявил, что она будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы «сделать Венесуэлу снова великой». Белый дом предоставил лишь ограниченную информацию о том, как США будут участвовать в управлении страной с населением около 30 млн человек.

Трамп также дал понять, что не поддерживает полную смену режима. Он назвал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо неготовой к приходу к власти и предположил, что Родригес и другие союзники Мадуро получают еще один шанс.

Мадуро остается под стражей в США, и его сфотографировали прибывающим на вертолетную площадку Вестсайд в Нью-Йорке.

Аналитики заявили, что стратегия США, по-видимому, направлена на оказание давления на нынешнее руководство Венесуэлы с целью заставить его выполнить американские требования. Позже Трамп заявил, что американские войска не понадобятся, пока Родригес «делает то, что мы хотим».

Венесуэла годами переживает экономический спад, разрушенную нефтяную инфраструктуру, гиперинфляцию и массовую миграцию. Наблюдатели предупреждают, что дальнейшая нестабильность может усугубить кризис. В субботу Родригес заявила, что хочет возвращения Мадуро, но также дала понять, что Венесуэла может поддерживать «уважительные отношения», предполагая возможное начало переговоров с Соединенными Штатами, если она установит контроль. Трамп предупредил, что в случае отсутствия сотрудничества могут последовать дальнейшие действия США.

Он сказал: «Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать, что-то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними, и это случится с ними», если они не будут «справедливы» по отношению к венесуэльскому народу.

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле в понедельник.