РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле

    Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание по поводу операции США против Венесуэлы. Об этом сообщило корреспонденту Синьхуа председательство Совбеза, передает агентство Kazinform. 

    Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января
    Фото: Pixabay

    — Председательство намерено провести экстренное заседание в понедельник в 10:00 /15:00 по Гринвичу, — заявила Хадиджа Ахмед, пресс-секретарь постоянного представительства Сомали при ООН. 

    Напомним, в январе в рамках ежемесячной ротации в СБ ООН председательствует Сомали.

    В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США  Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк. 

    Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди. 

    3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

    Ранее власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.

    Теги:
    Совбез ООН Венесуэла ООН Мировые новости США
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают