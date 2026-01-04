Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле

— Председательство намерено провести экстренное заседание в понедельник в 10:00 /15:00 по Гринвичу, — заявила Хадиджа Ахмед, пресс-секретарь постоянного представительства Сомали при ООН.

Напомним, в январе в рамках ежемесячной ротации в СБ ООН председательствует Сомали.

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

Ранее власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.