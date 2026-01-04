США будут управлять Венесуэлой — Трамп

Президент США отметил значимость проведенной военной операции в Венесуэле.

— Сегодня рано утром по моему указанию Соединенные Штаты, наши вооруженные силы, в ходе чрезвычайной военной операции в столице Венесуэлы, использовали американскую военную мощь для проведения впечатляющего штурма. Это было такое нападение, какого люди не видели со времен Второй Мировой Войны, — сообщил Трамп.

Президент также напомнил об успешности недавней операции «Полуночный молот» в Венесуэле, и отметил, что Америка провела очередную успешную операцию «за короткий промежуток времени».

Трамп поблагодарил военных США. Президент отметил, что в ходе операции военных США не было потерь среди американских военнослужащих.

— Я хочу поблагодарить мужчин и женщин из наших вооруженных сил, которые за одну ночь добились такого выдающегося успеха благодаря скорости, точности и компетентности, — сказал Трамп.

О будущем президента Венесуэлы американский президент отметил следующее.

— Удалось привлечь к ответственности преступника Николаса Мадуро, это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и мощных проявлений американской военной мощи и уверенности в себе в американской истории. Ночью Мадуро был успешно схвачен. Было темно. Огни в Каракасе были в основном отключены. Это было смертельно опасно, но он был схвачен вместе со своей женой Селией Флорес. Оба предстанут перед американским правосудием в Нью-Йорке, им были предъявлены обвинения за их кампанию смертоносного наркотерроризма против Соединенных Штатов и их граждан. Он [Николас Мадуро] лично руководил картелем «Cartel de los Soles», который наводнил нашу страну смертельным ядом, ответственным за смерть бесчисленного количества американцев, многих-многих американцев, сотни тысяч американцев за эти годы погибли из-за него, — сказал он.

О будущем Венесуэлы Трамп сообщил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

— Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и безболезненный переходный период, который должен быть разумным. Потому что все мы стремимся к свободе и справедливости для великих людей, в том числе и для многих из них, которые сейчас живут в Соединенных Штатах и хотят вернуться на свою родину, — сказал Трамп.

Президент США заявил, что Венесуэла очень важна.

— Мы не можем допустить, чтобы Венесуэлой завладел кто-то другой, кто не думает о благе Венесуэлы и народа. И на протяжении десятилетий мы не позволим этому случиться. Но мы не будем говорить о том, до какого времени может произойти надлежащий переход. Итак, мы будем продолжать до тех пор, пока не произойдет надлежащий переход, — сказал Трамп.

Трамп сообщил, что планировалась вторая операция, в случае провала первой.

— Первая атака была настолько успешной, вероятно, не нужно проводить вторую, но мы готовы провести вторую. Вторая волна, на самом деле будет гораздо более масштабная, — сказал Трамп.

Трамп отметил, что Венесуэла ограбила США и угрожала ей, и ни одна американская администрация этому не противостояла.

— У нас никогда не было президента, который бы что-то с этим сделал. Они забрали всю нашу собственность. Мы построили это. Мы строили в Венесуэле нефтяную промышленность с помощью американских талантов, целеустремленности и мастерства, а социалистический режим украли это силой. Это стало одной из крупнейших краж американской собственности в истории нашей страны. Огромная нефтяная инфраструктура была захвачена, и мы ничего с этим не сделали. Америка никогда не позволит иностранным державам грабить наш народ. Мы возвращаемся в нашу собственную сферу, — сказал Трамп.

Он добавил, что кроме того, Венесуэла все чаще принимала иностранных гостей и приобретала угрожающее наступательное оружие, которое могло угрожать США.

Трамп сообщил, что США оставляют за собой применение силы.

— Наша модель остается неизменной. И Соединенные Штаты сохраняют за собой все военные возможности до тех пор, пока требования Соединенных Штатов не будут полностью выполнены и удовлетворены, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.