РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Реакция стран на события в Венесуэле

    Власти ряда стран выражают обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны, передает агентство Kazinform

    Реакция стран на события в Венесуэле
    Коллаж: Kazinform

    Колумбия

    Колумбия заявила, что подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН, в частности, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, запрету применения или угрозы применения силы и мирному урегулированию международных споров. В этой связи правительство Колумбии отвергает любые односторонние военные действия, которые могут ухудшить ситуацию или поставить под угрозу гражданское население.

    — Страна занимает позицию, ориентированную на сохранение регионального мира, и настоятельно призывает к деэскалации, настоятельно призывая все вовлеченные стороны воздержаться от действий, усугубляющих конфронтацию, и отдать приоритет диалогу и дипломатическим каналам, — заявил президент Колумбии Густаво Петро. 

    Он также добавил, что в качестве превентивной меры национальное правительство приняло меры по защите гражданского населения, сохранению стабильности на колумбийско-венесуэльской границе и оперативному удовлетворению любых потенциальных гуманитарных или миграционных потребностей в координации с местными властями и компетентными органами.

    Куба

    Президент Мигель Диас-Канель Бермудес выступил в социальных сетях с резким осуждением действий США.

    — Куба осуждает и требует срочной реакции международного сообщества на преступное нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу. Наша зона мира подвергается жестокому нападению,  — заявил он. 

    Евросоюз

    Глава евродипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы. Она сообщила о том, что обсудила ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.

    — ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не обладает легитимностью, и выступал в защиту мирного перехода власти. При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности, — написала она в соцсети X.

    Россия

    В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва солидарна с венесуэльским народом, поддерживает курс его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

    — В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать, — говорится в заявлении. 

    Иран

    В своем заявлении Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «решительно осуждает американское военное нападение на Венесуэлу и вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны».

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешной операции в Венесуэле.

    Теги:
    Венесуэла Евросоюз Иран Мировые новости Россия США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают