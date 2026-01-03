Реакция стран на события в Венесуэле

Колумбия

Колумбия заявила, что подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН, в частности, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, запрету применения или угрозы применения силы и мирному урегулированию международных споров. В этой связи правительство Колумбии отвергает любые односторонние военные действия, которые могут ухудшить ситуацию или поставить под угрозу гражданское население.

— Страна занимает позицию, ориентированную на сохранение регионального мира, и настоятельно призывает к деэскалации, настоятельно призывая все вовлеченные стороны воздержаться от действий, усугубляющих конфронтацию, и отдать приоритет диалогу и дипломатическим каналам, — заявил президент Колумбии Густаво Петро.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Он также добавил, что в качестве превентивной меры национальное правительство приняло меры по защите гражданского населения, сохранению стабильности на колумбийско-венесуэльской границе и оперативному удовлетворению любых потенциальных гуманитарных или миграционных потребностей в координации с местными властями и компетентными органами.

Куба

Президент Мигель Диас-Канель Бермудес выступил в социальных сетях с резким осуждением действий США.

— Куба осуждает и требует срочной реакции международного сообщества на преступное нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу. Наша зона мира подвергается жестокому нападению, — заявил он.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

Евросоюз

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы. Она сообщила о том, что обсудила ситуацию с госсекретарем США Марко Рубио.

— ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не обладает легитимностью, и выступал в защиту мирного перехода власти. При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности, — написала она в соцсети X.

Россия

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва солидарна с венесуэльским народом, поддерживает курс его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

— В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать, — говорится в заявлении.

Иран

В своем заявлении Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «решительно осуждает американское военное нападение на Венесуэлу и вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешной операции в Венесуэле.