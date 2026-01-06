РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:02, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Делси Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента Венесуэлы
    Фото: Anadolu

    Церемония состоялась в парламенте, где ее принял председатель Хорхе Родригес.

    — Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины, — сказала Родригес на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

    Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

    Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

    В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия.

    6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили на вертолете из столичного центра заключения в Бруклине на вертолетную площадку на Манхэттене, а затем кортежем доставили в здание суда за несколько часов до начала заседания. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.

    Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.

    Жанар Альжанова
    Автор
