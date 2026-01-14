Казахстанских спортсменов предупредили о дополнительной допинг-проверке на Олимпиаде-2026

Речь идет о принудительном дополнительном досмотре багажа участников Олимпийских игр в аэропорту Милана и других городов Италии. Как оказалось, целью дополнительной проверки станет поиск допинга, который команды-участницы теоретически могли бы завезти с собой в Италию на время Олимпиады.

Генеральный директор Международного агентства по допинг тестированию (ITA) Бенджамин Коэн пояснил, что уже идет работа над юридическим оформлением оснований для проверки багажа олимпийских делегаций на предмет наличия в нем допинга.

— Мы работаем над соглашением с итальянской таможней и Министерством юстиции, которое позволит вскрывать определенные сумки прибывающих делегаций. Мы должны быть готовы проверять конкретные вещества у конкретных спортсменов, в нужный момент, — заявил Бенджамин Коэн.

Примечательно, что ранее на всех предыдущих Олимпийских играх, как летних, так и зимних, багаж спортсменов, тренеров и делегаций не проверяли в аэропорту на допинг по прибытии в страну, организующую соревнования.

