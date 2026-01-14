Запретить продажу алкоголя в магазинах после 20:00 предложили в Казахстане

Депутат сообщил, что по данным МВД, каждое второе убийство в стране, каждое третье изнасилование и хулиганство совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В пьяном виде совершены каждый четвертый грабеж, ДТП и более половины правонарушений в сфере семейно-бытового насилия.

— Часто мы видим информацию в СМИ о нарушении общественного порядка несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня никто не может гарантировать, что объекты торговли не продают алкогольные напитки несовершеннолетним, по той причине, что этих объектов очень много и физически проконтролировать их невозможно. Алкоголь является первопричиной многих преступлений, — отметил Магеррам Магеррамов.

По его словам, назрела необходимость вернуться к ранее действующей норме, запрещающую реализацию алкоголя в радиусе 100 метров от детских учреждений и организаций образования. Депутат также считает необходимым ограничить количество торговых точек по реализации алкогольной продукции.

Вместе с тем, фракция НПК предлагает Правительству:

внести алкогольную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке средствами идентификации;

определить конкретные точки реализации алкоголя, повсеместно внедрив запрет на реализацию алкоголя в иных местах;

запретить розничную продажу алкогольных продукций в объектах торговли после 20:00;

запретить продажу алкоголя в увеселительных заведениях (кафе, ресторанах) после 22:00;

запретить онлайн-продажу алкоголя;

министерствам культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения — как субъектам профилактики правонарушений, разработать единую программу профилактики вреда алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи с использованием привычных для них цифровых и медиа программ.

Ранее министр внутренних дел РК Ержан Саденов, выступая на Правительственном часе, озвучил предложение ​запретить онлайн-торговлю алкоголем в стране.