    17:44, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Музей искусств имени Кастеева в Алматы вновь открылся после ремонта

    Национальный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева возобновляет работу после масштабного обновления. Сегодня музей посетила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации.

    Фото: Министерство культуры и информации РК
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Комплексная модернизация, проведенная благодаря личной поддержке Главы государства, в относительно короткий срок, была направлена на создание современных условий хранения и экспонирования произведений искусства.

    Фото: Минкультуры и информации
    Фото: Минкультуры и информации

    Аида Балаева лично ознакомилась с результатами ремонтных работ: обновлены внутренние помещения и кровля, заменены напольные покрытия, модернизированы инженерные системы, установлен климат-контроль. В результате главная художественная галерея страны соответствует современным мировым стандартам и готова к реализации выставочных проектов международного уровня.

    Фото: Минкультуры и информации
    Фото: Минкультуры и информации

    Параллельно с ремонтом специалисты музея обновили экспозиции. Помимо уже знакомых публике шедевров казахстанского и мирового искусства представлены новые разделы: выставка произведений графика Евгения Сидоркина, экспозиция «Женские образы в казахском искусстве», расширенный блок искусства периода независимости Казахстана, а также раздел новых поступлений зарубежного искусства конца ХХ — начала XXI века.

    Фото: Минкультуры и информации
    Фото: Минкультуры и информации

    Примечательно, что возобновление работы музея совпало с двумя юбилейными датами: 90-летием музея и 50-летием здания, в котором галерея размещается с 1976 года.

    Проект модернизации реализован при поддержке Министерства культуры и информации РК. Ремонтные работы стали возможны благодаря взаимодействию госорганов, музейного коллектива и партнёров, включая Казахстанский инвестиционный холдинг «Самрук-Қазына» и Общественный фонд «Senim Qogamy».

    Напомним, что ремонтные работы в музее Кастеева в Алматы начались в прошлом году.

    А в начале прошлого года Президент РК присвоил ему статус национального.

