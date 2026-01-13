РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:35, 13 Январь 2026

    100% населения Казахстана обеспечено чистой питьевой водой — Минпром

    Обеспеченность населенных пунктов питьевой водой в Казахстане достигла 100%. Об этом на заседании Правительства заявил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Как отметил вице-министр, в соответствии с поручением Главы государства по обеспечению населения полным доступом к питьевой воде до конца 2025 года, проведена комплексная работа по развитию инфраструктуры водоснабжения. За период исполнения поручения, с 2021 года, из бюджета выделено порядка 835 млрд тенге на реализацию более 1,6 тыс. проектов, в том числе с СГФ 132 млрд тенге. 

    За счет данных средств централизованной системой водоснабжения обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов. Дополнительно за счет средств местных бюджетов в 699 селах установлены комплексные блок-модули.

    Для сравнения, в 2021 году 90% сельского и 97,5% городского населения имели доступ к услугам водоснабжения.

    — Таким образом по информации местных исполнительных органов, на сегодня целевой показатель поручения Главы государства достигнут и обеспечен 100% полный охват всех населенных пунктов страны, включая 90 городов и 6 087 сельских населённых пунктов с населением 7,5 млн человек, — сообщил Куандык Кажкенов.

    В частности: 

    • 4 747 сельских населенных пунктов подключены к централизованным системам водоснабжения (охват 96% сельского населения);
    • 1 340 сельских населенных пунктов обеспечены децентрализованными системами водоснабжения (4% сельского населения), из них:

    — 1 102 села обеспечены посредством блок-модулей очистки воды (охват 3,6% сельского населения);

    — в 219 малонаселенных селах водоснабжение осуществляется за счет частных скважин.

    — в 19 селах ввиду отдаленности и отсутствия источников водоснабжения осуществляется подвоз воды. В указанных поселках в среднем проживают около 70 человек.

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области решены проблемы с питьевой водой.

    Теги:
    Село Казахстан Вода Министерство промышленности и строительства
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
