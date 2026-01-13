100% населения Казахстана обеспечено чистой питьевой водой — Минпром

Как отметил вице-министр, в соответствии с поручением Главы государства по обеспечению населения полным доступом к питьевой воде до конца 2025 года, проведена комплексная работа по развитию инфраструктуры водоснабжения. За период исполнения поручения, с 2021 года, из бюджета выделено порядка 835 млрд тенге на реализацию более 1,6 тыс. проектов, в том числе с СГФ 132 млрд тенге.

За счет данных средств централизованной системой водоснабжения обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов. Дополнительно за счет средств местных бюджетов в 699 селах установлены комплексные блок-модули.

Для сравнения, в 2021 году 90% сельского и 97,5% городского населения имели доступ к услугам водоснабжения.

— Таким образом по информации местных исполнительных органов, на сегодня целевой показатель поручения Главы государства достигнут и обеспечен 100% полный охват всех населенных пунктов страны, включая 90 городов и 6 087 сельских населённых пунктов с населением 7,5 млн человек, — сообщил Куандык Кажкенов.

В частности:

4 747 сельских населенных пунктов подключены к централизованным системам водоснабжения (охват 96% сельского населения);

1 340 сельских населенных пунктов обеспечены децентрализованными системами водоснабжения (4% сельского населения), из них:

— 1 102 села обеспечены посредством блок-модулей очистки воды (охват 3,6% сельского населения);

— в 219 малонаселенных селах водоснабжение осуществляется за счет частных скважин.

— в 19 селах ввиду отдаленности и отсутствия источников водоснабжения осуществляется подвоз воды. В указанных поселках в среднем проживают около 70 человек.

