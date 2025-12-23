РУ
    В Мангистауской области решены проблемы с питьевой водой

    В Мангистауской области решена проблема дефицита питьевой воды, сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    На пресс-конференции в СЦК аким рассказал, что в Актау запущена вторая очередь опреснительного завода «Каспий», благодаря чему его мощность выросла с 20 до 40 тысяч кубометров в сутки.

    Кроме того, на территории МАЭК введена в эксплуатацию опреснительная установка мощностью шесть тысяч кубометров в сутки. Новые объекты по опреснению морской воды появились также в Кендерли, Форт-Шевченко и селе Курык. В результате в этом году в области не зафиксировано дефицита питьевой воды.

    Для окончательного решения вопроса до 2028 года планируется реализовать три крупных проекта на общую сумму 114 млрд тенге. Среди них — увеличение мощности завода «Каспий» до 100 тысяч кубометров в сутки, строительство станции обратного осмоса на базе МАЭК и новых установок по опреснению воды.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Мангистауская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
