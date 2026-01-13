Как обеспечат безопасность зимних купаний в Карагандинской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области сообщили, что в этом году силы и средства будут задействованы в 21 месте массового купания.

В преддверии праздника службами гражданской защиты проведены подготовительные мероприятия: проверены места погружения, организованы дежурства, регулярно проводится замер толщины льда. Эта работа продолжается и в настоящее время.

По данным департамента, средняя толщина льда на водоемах области составляет около 50 сантиметров, что считается безопасным уровнем для проведения подобных мероприятий. Для справки: минимально безопасная толщина льда — от 10 см, при толщине свыше 15 см допускается передвижение на снегоходах, а для ледовых переправ требуется не менее 30 см.

Для обеспечения безопасности будут задействованы сотрудники органов ЧС, полиции, спасатели оперативно-спасательных отрядов, медики скорой медицинской помощи и медицины катастроф, а также волонтеры. Спасатели будут отвечать за непосредственную безопасность на воде, включая недопущение скопления людей на одном участке, а за общественным порядком проследят полицейские.

Всего планируется привлечь 238 человек и 93 единицы техники. В том числе от департамента по чрезвычайным ситуациям — 91 человек и 31 единица техники, от местных исполнительных органов — 147 человек и 62 единицы техники.

В ДЧС отмечают, что, несмотря на ежегодные предупреждения, некоторые участники воспринимают купание как развлечение, не осознавая потенциальной угрозы для жизни и здоровья. Прыжки в воду вместо осторожного спуска могут привести к затягиванию под лед и уносу подледным течением. Особую опасность резкое погружение представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Спасатели настоятельно рекомендуют перед входом в холодную воду размяться и разогреться, подготовить теплую одежду, полотенце, сменную обувь и термос с горячим чаем. Категорически запрещено употреблять алкоголь, нырять прыжком или под углом, а также самостоятельно обустраивать купели и проруби. Новичкам не рекомендуется окунаться с головой — достаточно находиться в воде 10–15 секунд. После купания важно сразу вытереться, надеть сухие теплые вещи и согреться горячим напитком.

Как отмечается, главное условие безопасности — купание исключительно в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков и сотрудников полиции, способных оперативно оказать необходимую помощь.

Напомним, синоптики обещали, что январь в Карагандинской области будет по-настоящему зимним месяцем — с морозами, метелями и порывистым ветром.