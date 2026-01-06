Январь в Карагандинской области: морозы и метели готовятся к приходу

Средняя температура воздуха в регионе в целом будет близка к климатической норме, но северо-восток ощутит настоящий студеный удар – до 33°С мороза. Снег, метели и сильный ветер со скоростью 15–20 м/с придут к концу первой и началу второй декад, предупреждают синоптики.

По данным метеостанций, средняя температура января составит от -12,8°С до -19,2°С, соответствуя привычной для региона климатической норме. Исключение – северо-восток: здесь воздух будет холоднее на 1°С по сравнению с многолетними средними показателями.

Первая декада месяца порадует настоящими морозами: ночи опустятся до -23–28°С, днем столбики термометров покажут -13–18°С. К концу декады потеплеет: ночная температура поднимется до -10–15°С, дневная – до 0–5°С. Во второй декаде морозы вновь усилятся: ночи -23–28°С, днем -13–18°С, а на северо-востоке ночные температуры опустятся до -33°С, дневные до -22°С. Третья декада обещает суровые морозы: ночью -29–34°С, днем -19–24°С, а на севере области столбик термометра может упасть до -37°С.

Количество осадков в январе ожидается в пределах нормы – от 5 до 31 мм. Синоптики предупреждают о снегопадах, метелях и сильном ветре 15–20 м/с, которые накроют регион в конце первой и начале второй декад. К концу первой декады вероятен гололед, а туман может опуститься на землю в середине первой и начале второй декад.

Январь в Карагандинской области обещает быть морозным, снежным и ветреным, поэтому стоит подготовить теплую одежду и быть готовыми к зимним сюрпризам природы.

Ранее сообщалось, что в целом январь в Казахстане будет теплее обычного. Однако морозный январь стоит ожидать жителям Павлодарской и Акмолинской областей.