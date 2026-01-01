Январь в Казахстане будет теплее обычного

Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы — в Павлодарской области, на большей части Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской, на северо-востоке Акмолинской, Карагандинской и области Абай, в южной половине Алматинской, Жамбылской, на юго-востоке Туркестанской области и области Жетысу.

В течение месяца снегопады с порывистым ветром, метелями, туманами и гололедами будут сменятся ясной морозной погодой.

На западе страны в начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10-18°С, днем до -5-12°С. Затем — повышение температуры воздуха до слабоположительных значений.

На северо-западе, севере, в центре страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -10-20°С до -3-8°С, днем от -2-12°С до -5+3°С;

— на востоке страны ночью от -2-13°С до -10-18°С, днем от -6+2 до -2-10°С;

— на юго-западе, юге и юго-востоке ночью от -2-12°С до -5+5°С, днем от -3+8°С до +5+10°, на крайнем юге до +15°С.

Во второй и третьей декадах месяца на севере, северо-западе, востоке и в центральных регионах страны в периоды вторжения холодных воздушных масс прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -25-35°С, днем до -15-20°С.

В наиболее теплые дни января прогнозируется повышение температуры воздуха до -5+3°С.

На западе страны при волнах холода ожидается понижение температурного фона ночью до -20-27°С, днем до -12-19°С. В отдельные дни месяца возможны оттепели с повышением дневной температуры воздуха до 0, +5°С.

В южной половине страны предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0, -5°С до -10-20°С днем от +2+12°С до -3-13°С, в отдельные дни третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -20-30°С, днем до -10-18°С.

