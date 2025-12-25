Какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь

В ближайшие дни практически во всех регионах страны будут осадки из-за активного северо-западного циклона. По данным синоптиков, в большинстве областей ожидается снег, тогда как на юге осадки будут в виде снега с дождем.

С 26 декабря по всей республике ожидается ухудшение погодных условий: возможны метели, усиление ветра, а в западных и южных областях может быть гололед.

— Однако уже 27 декабря на смену циклону придет холодный западный антициклон, который обусловит постепенное прекращение осадков и понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере страны до 25-30 мороза, на востоке до 22-30 мороза, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

Но 31 декабря и 1 января и температурный фон будет комфортным, отметили синоптики.

— В канун Нового года жителей Казахстана ожидает по-настоящему зимняя погода, в отдельных регионах пройдет снег, будет подметать низовая метель, временами усилится ветер, в южной половине прогнозируется мокрый снег, — рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

В новогоднюю ночь будет мороз: температура воздуха составит от –1 до –9 градусов, днем ожидается около 0 градусов. На юге днем воздух прогреется до +5…+13 градусов, однако 1 января здесь немного похолодает — до 0…–5 градусов.

В Астане в праздничное время прогнозируются снег, низовая метель, гололед и усиление ветра. Температура воздуха ночью составит –0…–2 градуса, днем — около 0 градусов.

В Алматы температурный фон будет относительно высоким — +3…+5 градусов. Днем ожидается дождь с переходом в снег.

Как сообщалось ранее, зима 2025–2026 года в Казахстане будет умеренно теплой. На большей части республики осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.