    20:49, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Какой будет погода в январе в Акмолинской области

    Согласно консультативному прогнозу погоды по Акмолинской области на январь 2026 года, средняя за месяц температура воздуха ожидается -15,4/-17,6°С, что около нормы на большей части области и ниже нормы на 1° — на ее северо-востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снег, лавочка, зима, қар, қыс
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как озвучили в филиале РГП «Казгидромет» по Акмолинской области, в первой декаде месяца прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С, на севере области — -21°С до -23/-28°С, днем — от -3/-8°С. 

    — Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до -27/-32°С, на юге области — -23°С, днем — до -15/-20°С. Затем колебание температуры воздуха ночью от -27/-32°С до -19/-24°С, на юге области — от -23°С до -14°С, днем — от -15/-20°С до -9/-14°С, — следует из прогноза.

    В третьей декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -33/-38°С, днем до -23/-28°С. Затем — повышение температуры воздуха ночью до -27/-32°С, на юге области -23°С, днем до -15/-20°С.

    Количество осадков за месяц ожидается около нормы — 11-26 мм.

    — Снег, метель ожидаются в конце первой, в начале и конце второй и начале третьей декад. Гололед предполагается в середине первой декады. Туман вероятен в конце первой и второй декад. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, часто во второй декадах, — добавили в филиале. 

    Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды в Казахстане на 5 января. 

    Оксана Матасова
    Автор
