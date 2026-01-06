Какой будет погода в январе в Акмолинской области

Как озвучили в филиале РГП «Казгидромет» по Акмолинской области, в первой декаде месяца прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С, на севере области — -21°С до -23/-28°С, днем — от -3/-8°С.

— Во второй декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до -27/-32°С, на юге области — -23°С, днем — до -15/-20°С. Затем колебание температуры воздуха ночью от -27/-32°С до -19/-24°С, на юге области — от -23°С до -14°С, днем — от -15/-20°С до -9/-14°С, — следует из прогноза.

В третьей декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -33/-38°С, днем до -23/-28°С. Затем — повышение температуры воздуха ночью до -27/-32°С, на юге области -23°С, днем до -15/-20°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы — 11-26 мм.

— Снег, метель ожидаются в конце первой, в начале и конце второй и начале третьей декад. Гололед предполагается в середине первой декады. Туман вероятен в конце первой и второй декад. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, часто во второй декадах, — добавили в филиале.

