Прогноз погоды в Казахстане на 5 января

5 января в городе Костанай утром и днем ожидаются снег, метель, туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днем -4…-6°C.

В Уральске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днем -1…+1°C.

В Кокшетау ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днем -8…-10°C.

В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед. Температура воздуха ночью -7…-9°C, днем -2…-4°C.

В Астане ожидаются временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13°C, днем -8…-10°C.

В Таразе временами ожидается туман. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днем +2…+4°C.

В Алматы 5–7 января ночью и утром временами ожидается туман. Температура ночью -1…-3°C, днем 0…-2°C.

В Конаеве 5–7 января ночью временами ожидается туман. 6 января ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днем +3…+5°C.

В Жезказгане ожидаются временами туман. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днем -8…-10°C.

В городе Атырау ожидается временами туман. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днем +2…+4°C.

В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман. В Шымкенте — температура воздуха ночью -2…-4°C, днем +3…+5°C. В Туркестане — температура воздуха ночью -3…-5°C, днем +2…+4°C.

В Талдыкоргане временами ожидается туман. Температура воздуха ночью -2…-4°C, днем 0…+2°C.

В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Температура воздуха ночью и днем -2…-4°C.

В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днем -3…-5°C.

В Актобе ожидаются ночью снег, гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер южный днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°C, днем 0…-2°C.

В Петропавловске днем ожидается снег, метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днем -8…-10°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днем +8…+10°C.

В Караганде переменная облачность, снег, туман, гололёд, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°C, днем -6…-8°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днем -6…-8°C.

