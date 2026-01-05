Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

5 января ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью севере, востоке области 15-20, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, метель, на юге, востоке небольшой снег, низовая метель, днем на севере, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. г.

5 января ночью на востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается снег, низкая метель, днем ​​на западе области небольшой снег, низкая метель. На севере, востоке, в южной области тумана гололед. Ветер юго-западный день на севере, в восточной области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

На востоке, севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Днем ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Днем на юге, в центре области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.

Ночью на севере, северо-западе Актюбинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере, серево-востоке области осадки (дождь, снег), гололед, метель. На западе, востоке, юге области туман. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области снег, метель. На западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

