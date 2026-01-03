Потепление, но с осадками ожидается в Казахстане

— В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Средиземного моря. В связи с этим на большей части ожидается снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке республики осадки в виде дождя и снега. 3 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юго-востоке ожидаются сильные осадки. По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер, — говорится в сообщении.

По данным Казгидромета, на западе страны ожидается повышение температур ночью до 0-8 мороза, днем до 2 мороза-5 тепла.

Понижение ожидается: в центре страны ночью до 10-18, днем до 5-12 мороза, на юге ночью до — 0-10 мороза, днем — до 6 мороза-2 тепла, на юго-востоке ночью — до 0-5, в горных районах — 8-13 мороза, днем — до 2 мороза-3 тепла, в горных районах — 5-10 мороза. На востоке республики ночью ожидается повышение до 5-13, днем понижение до 5-10 мороза.

На 3 января синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.