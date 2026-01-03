Снег, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на юго-западе, в центре области 15-20 м/с. В Семее ожидается туман.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью и утром в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер восточный на востоке области порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Костанае ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман.

В Астане ожидается на дорогах гололедица.

На севере, юге, в горных районах области Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью ожидается туман.

Ночью на западе, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау 3 января ночью и утром ожидается гололед.

Ночью в Актюбинской области ожидается снег, днем на востоке области снег. На юге, востоке области ожидается низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на юге, востоке области 15-18 м/с.

3 января на севере, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман.

3 января утром и днем в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане в конце дня ожидается гололед. Временами туман.

Ранее синоптики сообщали о том, что январь в Казахстане будет теплее обычного.