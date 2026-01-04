РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:58, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Морозный январь стоит ожидать жителям Павлодарской области

    По данным «Казгидромет», средняя температура воздуха за месяц в январе в Павлодарской области будет на один градус ниже нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снег в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В павлодарском филиале «Казгидромет» рассказали, согласно консультативного прогноза на январь 2026 года средняя температура за месяц ожидается в пределах -14,4… -19,0°С. 

    В первой декаде прогнозируют понижение ночью от -23… -28°С до -30… -35°С, днем от -13… -18°С до -20… -25°С. Затем должно быть повышение температуры ночью до -13… -18°С, днем до -3… -8°С.

    После 10 января будут колебания воздуха ночью от -13… -18°С до -28… -33°С, днем от -3… -8°С до -18… -23°С. А вот в в третьей декаде вероятны настоящие крещенские морозы.

    Температура ночью до -33… -38°С, днем до -23… -28°С, на севере области ночью до -41°С, днем до -31°С. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до -23… -28°С, днем до -13… -18°С.

    — Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 11-18 мм). Снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду ожидаются в конце первой, в начале и в конце второй декадах. Туман предполагается в начале первой и третьей декадах. Гололед — в конце первой декады, — сообщили в павлодарском филиале РГП «Казгидромет».

    Напомним, ранее мы рассказывали о том, как согреться на трассах в Костанайской области. В регионе определены пункты обогрева. 

    Погода Казгидромет Павлодарская область
